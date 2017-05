Presuntos normalistas saquean tienda Oxxo en Chiapas

En un video se observa a los jóvenes salir del negocio con mercancía en sus manos y a una mujer reprochándoles lo que hacen

TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS (04/MAY/2017).- Presuntos estudiantes normalistas saquearon este miércoles una tienda Oxxo en el municipio de Ocozocoautla de Espinosa, en el contexto de las protestas contra la reforma educativa de maestros chiapanecos adheridos a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), que mantuvieron un “plantón” de acciones y se movilizaron durante tres días en Tuxtla Gutiérrez y localidades aledañas.

Un video que circula en redes sociales muestra cuando un grupo de jóvenes encapuchados salen de la tienda con diversas mercancías entre las manos. Las cajas son colocadas por los sujetos en el portaequipajes del vehículo identificado con la razón social “Rápidos del Sur”. Otros ingresan con bolsas a la unidad donde ya los esperaba el conductor con el motor en marcha.

Al fondo se escucha la voz de una mujer que enfrenta a los encapuchados reclamándoles sus acciones.

“No se vale lo que hacen; están atentando contra la ciudadanía no contra el gobierno. ¡Bola de rateros¡”, los increpa. “Trabajen hijos de la fregada, put…mad.., y acá está el pinche módulo (de policías); ¡pinche bola de ratas!”, les grita.

Tras el saqueo en el interior de la tienda se observa a las empleadas asustadas. Se oye a la mujer que trata de calmarlas. “Acaba de haber un asalto, aquí en el Oxxo, no se vale lo que hacen .Yo estoy de acuerdo con los jóvenes estudiantes, pero ya no sabemos si en realidad son estudiantes o se dedican nada más al robo y a poner en mal el nombre de los estudiantes, eso no se vale”, les dice.

José Luis Escobar Pérez, uno de los voceros de la Sección 7 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) deslindó al magisterio y al movimiento de esas acciones.

“Nuestras actividades las acordamos en asamblea, nos responsabilizamos y damos las cara de nuestros actos; no descartamos infiltrados, ni acciones de gobierno o empresarios en esos hechos, además cerca de la tienda había un módulo de policías y no actuaron”, argumentó.

El miércoles la CNTE se movilizó en esa zona de la región Centro de Chiapas, donde ocupó en acción de “ liberación” la caseta de peaje de la carretera de Tuxtla Gutiérrez a Ocozocoautla de Espinosa, al igual que en la caseta de la carretera de cuota de Tuxtla Gutiérrez-San Cristóbal de las Casas.