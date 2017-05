César Duarte está en Estados Unidos: Segob

Osorio Chong confirma que hay una petición en curso para la detención del ex gobernador de Chihuahua

GUADALAJARA, JALISCO (04/MAY/2017).- El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, informó en una entrevista radiofónica que el Gobierno federal tiene información de que el ex gobernador de Chihuahua, César Duarte, se localiza en Estados Unidos.

El titular de la Segob adelantó ante Ciro Gómez Leyva que se tiene una petición para la detención de Duarte y que además se está trabajando con autoridades estadounidenses para su captura pueda llevarse a cabo.

"En Estados Unidos es donde tenemos el último dato que estaba el ex gobernador de Chihuahua", detalló durante su participación en el programa de Radio Fórmula.

Duarte Jáquez es buscado por su probable responsabilidad en el delito de peculado, luego que se descubriera una red entre él y algunos de sus funcionarios para el desfalcar al erario público con seis mil millones de pesos.

A finales del pasado marzo, la Interpol emitió una ficha roja contra el ex mandatario, luego de que el gobierno estatal solicitará su apoyo para su búsqueda.

Por otro lado, Osorio Chong aseguró que respecto al ex gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, no se tiene una petición de detención todavía y por eso no tienen por qué saber dónde se encuentra.