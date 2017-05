Cárdenas propone tránsito libre entre México, EU y Canadá

El ex candidato presidencial propone la idea en la renegociación del TLCAN

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS (03/MAY/2017).- El ex candidato presidencial mexicano Cuauhtémoc Cárdenas propuso hoy aquí que la renegociación del TLCAN incluya el libre tránsito de personas entre Estados Unidos, México y Canadá, así como un fondo económico para el desarrollo de México, al estilo de la Unión Europea.

Al participar en el foro "Elevar Salarios, no Muros", celebrado en la sede de la central sindical AFL-CIO, aledaña a la Casa Blanca, el líder histórico de la izquierda mexicana anticipó que la renegociación podría demorar mucho tiempo, aún bajo la llamada "Vía Rápida" comercial.

"Si estamos hablando del libre paso de mercancías, pues tendríamos que pensar... que tuviéramos el compromiso de libre tránsito de personas en aquellos países que suscriban acuerdos de libre comercio como es el caso de Canadá, Estados Unidos y México", manifestó con la Casa Blanca a sus espaldas.

Asimismo, expresó que los países deben repensar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) como un "acuerdo de desarrollo" que incluya recursos para "mejorar las condiciones de desarrollo, en este caso en México".

El senador mexicano Armando Ríos Piter coincidió con Cárdenas en que uno de los retos de la renegociación del acuerdo será que la "movilidad laboral" se convierta en una nueva área de competitividad regional donde se ponga a la gente en el centro de la atención de los gobiernos.

"Si el tema de poner el salario lo ponemos como paradigma, como una visión de un beneficio compartido, me parece que hay un apalancamiento no sólo del aspecto comercial sino de la propia relación", señaló el senador independiente.

Tanto Cárdenas, como Ríos Piter, presentaron recientemente en México una iniciativa de reforma para ajustar de manera progresiva el salario mínimo y tener condiciones de equidad, como parte de la renegociación del TLCAN.

Irán Moreno, senador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), agradeció al presidente estadunidense Donald Trump la oportunidad que ha abierto entre diferentes grupos por su plan de renegociación del TLCAN.

"Desde nuestra perspectiva es una oportunidad que no podemos desaprovechar y tenemos que agradecerle a Donald Trump porque si no, no hubiera habido está confluencia de progresistas", dijo.

La directora de Asuntos Internacionales de la AFL-CIO, Cathy Feingold, comentó por su lado que los grupos que se oponen al TLCAN no se pueden poner sólo en la postura de rechazarlo, sino de ofrecer una visión alternativa.

"Estamos en un momento crítico, donde debemos estar hablando de salarios y no de muros... Absolutamente necesitamos una reforma migratoria y encarar el odio antiinmigrante que sale de esta administración", indicó.

Por su parte el académico de la Universidad de California, Raúl Hinojosa, organizador del evento, propuso por ello que las fuerzas progresistas activen una negociación "sombra" del TLCAN para presentar propuestas, como el alza de salarios para los trabajadores.

"Nuestra investigación muestra que haciendo lo correcto en migración, así como en aumento de los salarios, tienen una gran posibilidad de reducir la desigualdad de ingresos", aseveró.