‘Los Viagras’, el más sanguinario y peligroso cártel: Aureoles

El gobernador de Michoacán llama a los 113 alcaldes para que no se dejen seducir o engañar por esta organización delincuencial

MORELIA, MICHOACÁN (02/MAY/2017).- El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, señaló al cártel de “Los Viagras” como el más sanguinario y peligroso de los grupos delictivos que aún operan en la entidad; incluso llamó a los 113 alcaldes para que no se dejen seducir o engañar por esta organización delincuencial que dirigen los hermanos Sierra Santana.

Al encabezar en Morelia la primera sesión del Consejo Estatal de Seguridad Pública, anunció que los controles de confianza a los elementos de Seguridad Pública y de Procuración de Justicia serán más estrictos.

Lo anterior, puntualizó, para evitar que las corporaciones policiales otra vez sean cooptadas por la delincuencia y tengan, como gobierno, al enemigo adentro.

Lo mismo pidió a los 113 alcaldes, a quiénes les advirtió que el mapa con los informes de inteligencia, revela que la situación es altamente riesgosa.

Principalmente, explicó, en las regiones de la Costa, de la Sierra y de la Meseta Purépecha, donde los delincuentes otra vez buscan la manera de infiltrarse en las estructuras municipales.

“Y paulatinamente van ganando terreno, visitando los presidentes municipales, mandando emisarios, algunos sin saber que están colocando directores de Seguridad Pública que tienen vínculos con ellos (criminales)”, alertó Aureoles.

En ese sentido dijo que si bien todos los grupos son peligrosos, el que particularmente es “altamente peligroso” es el de Los Viagras, por su grado de belicosidad y sanguinario.

Advirtió que este cartel ha avanzado en su intento de recomponer su fuerza en los municipios de la Tierra Caliente, donde intentan presionar a los presidentes municipales a través de amenazas u ofrecimientos de darles soporte.

En consecuencia, el mandatario michoacano pidió a los alcaldes, no caer en esa tentación de hacer pactos con el narco.

Acusó, que esos grupos delincuenciales solo velan por sus intereses, no tienen palabra, son traidores, envenenan a la sociedad y no tienen escrúpulos para proteger sus perversos negocios.

“Eso es lo único que persiguen: el control del tráfico de combustible robado, ocultar laboratorios, tráfico de manera clandestina, secuestros, extorsiones, entonces, no consientan (eso) compañeros”, expresó Aureoles Conejo.

Enfatizó, que en este momento no es válido que un presidente municipal niegue lo que en materia de criminalidad pasa en sus municipios. “Eso no es cierto; absolutamente falso que no haya nada en sus municipios; claro que lo hay, pero (los delincuentes) traen una estrategia distinta para no alterar y no calentar la plaza”.

“Pero tengo bien identificados los municipios, dónde están, quiénes son y cuáles son sus contactos y aquí voy a hacer un llamado a la sociedad michoacana, a los poderes públicos, a los partidos políticos y todos los actores sociales, porque este no es un asunto de carácter político-electoral y donde las pruebas estén confirmadas, voy a actuar sin miramientos, porque si dejamos que este flagelo crezca, que este cáncer otra vez se regenere, va a ser terrible para Michoacán”, advirtió.

“Sin distingos de partidos políticos; sin distingos de amistad o cercanía, no me importa; está por encima el interés de Michoacán y de los michoacanos y que este estado transite por la vía de la legalidad, respeto a la ley, a las instituciones y al estado de derecho”, reiteró Silvano Aureoles.