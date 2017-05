Eva Cadena incumple citatorio para declarar en la Fepade

Al haber transcurrido tiempo considerable la Fiscalía hará efecto de apercibimiento

CIUDAD DE MÉXICO (02/MAY/2017).- Eva Cadena Sandoval tendrá que presentarse de forma obligatoria a rendir su declaración ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) de la Procuraduría General de la República (PGR), luego de que no se presentara a cumplir con el citatorio de este martes.

La Fepade citó a Cadena hoy a las 10:30 horas para rendir su declaración sobre la probable violación al Artículo 15 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales a raíz de los videos publicados donde se le observa recibiendo dinero en dos ocasiones.

Al haber transcurrido tiempo considerable la Fiscalía hará efecto de apercibimiento, lo que significa que se le notificará que de no acudir en el siguiente citatorio se solicitará apoyo a la fuerza pública para su presentación ante el Ministerio Público de la Federación.

"Al haberle esperado un tiempo razonable para que acudiera ante esta representación social, se le hará efecto apercibimiento para su presentación forzosa por medio del auxilio de la fuerza pública por no haberse presentado sin causa justificada como lo señala en Artículo 104 fracción I inciso c del Código Nacional de Procedimientos Penales. Asimismo, en caso de no ser localizada se solicitará a un órgano jurisdiccional la comparecencia de la indiciada", informó la Fepade en un comunicado de prensa.