Organización pide no liberar a ex mando policiaco en Veracruz

Alfonso Zenteno está acusado de la desaparición forzada de al menos 21 personas en el municipio de Atoyac

VERACRUZ, VERACRUZ (01/MAY/2017).- El Colectivo Solecito, una de las principales organizaciones de búsqueda de desaparecidas en Veracruz, alertaron de la posibilidad que un ex jefe policiaco pueda quedar en libertad, aun y cuando es señalado de la presunta desaparición forzada de 21 personas.

Las integrantes de dicha organización no gubernamental, anunciaron que este martes se manifestarán en los juzgados federales como medida de presión para exigir a un juez no otorgue amparo definitivo al ex comandante de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Alfonso Zenteno Pérez, denunciado por el delito de desaparición forzada.

“Pedimos al señor Juez que haga conciencia porque hemos sufrido demasiado, hemos sido lastimados en muchos lugares. Que el juez haga conciencia como humano, que no sea cómplice, que actúe con cordura para que Zenteno no salga”, demandaron.

El ex capitán, quien está preso en el municipio de San Andrés Tuxtla, es acusado del delito de violación y de la desaparición forzada de al menos 21 personas en el municipio de Atoyac, hechos ocurridos el 2 de agosto de 2013.

“El juez ya le otorgó un amparo y ahora está buscando que se le dé el amparo definitivo. Responsabilizamos al juez Tomás Zurita de lo que le ocurra a las familias que estamos exigiendo justicia”, dijo una de las víctimas.

Los familiares aseguraron que Zenteno es pieza clave para conocer en dónde están sus hijos, si aún están vivos o muertos y, de ser liberado, podría darse a la fuga y jamás resolverse estas desapariciones.

“Hay antecedentes de la corrupción de este juez, le otorga amparos a delincuentes, es cómplice de las mismas cosas”, dijeron familiares de los desaparecidos en la comunidad de Potrero Nuevo, del municipio veracruzano de Atoyac.

De acuerdo con los familiares de las víctimas, en agosto del 2013 al menos cuatro patrullas de la Policía Estatal, con logotipos tapados, ingresaron a a esa comunidad a un “antro” donde presuntamente operaban Los Zetas y detuvieron a 20 personas, entre ancianos, jóvenes y mujeres.

Los arrestados jamás fueron puestos a disposición de las autoridades ministeriales y jamás se logró ubicarlos, por lo cual los hechos fueron denunciados y como resultado fue detenido el jefe policiaco.