Congreso del Trabajo exige incrementar el salario mínimo

En el 131 aniversario del Día del Trabajo, piden que se mejoren las prestaciones laborales en el país

CIUDAD DE MÉXICO (01/MAY/2017).- Tras 20 minutos y tres oradores concluyó el mitin de trabajadores agrupados del Congreso del Trabajo donde exigieron incrementar el salario mínimo y mejorar las prestaciones laborales.

En el 131 aniversario del Día Internacional del Trabajo, Carlos Aceves Del Olmo, presidente del Congreso Del Trabajo, demandó elevar el salario mínimo para que sea suficiente para las necesidades de los trabajadores "para que siempre haya alimento en la mesa de los trabajadores".

Ante miles de trabajadores manifestó que la concentración en el Zócalo capitalino "no es un acto político sino de obrerismo, para que se escuche la voz de los trabajadores; nuestra lucha es por la unidad y mejoramiento de la vida de los trabajadores y para que éstos tengan dinerito en sus bolsillos".

Fernando Salgado, secretario de Acción Política de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) afirmó que no hay desarrollo posible mientas el salario no le alcance a los trabajadores. "Estamos juntos para que esta fuerza la del trabajo sea garantía de que toda transformación esté a favor de la gente que la tecnología no sirva para acaparar capital sino para dar bienestar, dignidad y seguridad".

José Carlos Torres García, secretario de la Federación Nacional de Sindicatos Bancarios, llamó al gobierno a hacer frente al crimen organizado, pues destacó que la situación de inseguridad que prevalece en el país ha afectado a las familias de los trabajadores.

Luego de 20 minutos de mitin, los dirigentes del Congreso del Trabajo encabezados por el líder cetemista Carlos Aceves Del Olmo, se dirigirán a la Residencia Oficial de los Pinos donde sostendrán una reunión con el Presidente Enrique Peña Nieto.

En cuanto concluyó el mitin los continentes sindicales desalojaron la plancha capitalina. De acuerdo con el Congreso del Trabajo 50 mil trabajadores asistieron al acto, mientas que estimaciones preliminares de la Secretaria de Gobierno capitalina acudieron 30 mil.