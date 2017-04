Tras amenazas, López Obrador descarta usar guardaespaldas

El líder de Morena afirma que no tiene miedo pese a los mensajes difundidos

CIUDAD DE MÉXICO, abril 30 (EL UNIVERSAL).- Con medidas de seguridad reforzadas por el equipo de Morena para la gira de hoy por el Estado de México, el presidente nacional de ese partido, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que no tiene miedo pese a los mensajes amenazantes difundidos ayer y "no voy a usar guardaespaldas" ni ahora ni después.

"No voy a reforzar mi seguridad porque no tengo quien me proteja las espaldas", sostuvo.

"El que lucha por la justicia no tiene nada que temer, yo soy un ser humano, como todos tenemos miedos...pero no soy un cobarde puedo tener miedos como ser humano pero no soy un cobarde. Como decía Melchor Ocampo, me quiebro pero no me doblo", expuso en entrevista.

Luego de que la víspera se presentaran supuestos mensajes de grupos criminales en el Estado de México, López Obrador desestimó éstos y dijo que sus adversarios están nerviosos.

Empero agradeció la solidaridad que frente a esos amagos le expuso el ex presidente Felipe Calderón, expresada en redes sociales.

En su discurso de apoyo a la candidata de Morena al gobierno local, Delfina Gómez, López Obrador dijo que ella sí tendría reuniones de gabinete desde las 5 o 6 de la mañana pero ni Josefina Vázquez Mota ni Alfredo del Mazo lo harían, pues tardan mucho en arreglarse, y peinarse el copete".