Aprueban uso medicinal de la mariguana

El dictamen posibilita una mejor calidad de vida en pacientes con esclerosis múltiple y glaucoma, entre otras patologías

GUADALAJARA, JALISCO (29/ABR/2017).- La Cámara de Diputados aprobó ayer el dictamen que permite el uso medicinal y científico de la mariguana, así como sus derivados, además de la producción del enervante para fines médicos.

La nueva ley, que ya había recibido luz verde del Senado en diciembre, se aprobó con 371 votos a favor, siete en contra y 11 abstenciones y se envió al Ejecutivo para su promulgación y publicación en el Diario Oficial de la Federación, indicó la Cámara de Diputados.

Al fundamentar el dictamen, el diputado Abel Murrieta Gutiérrez (PRI), integrante de la Comisión de Justicia, expresó que está comprobado científicamente que la mariguana tiene propiedades que pueden ayudar al control de ciertas enfermedades.

El panista Francisco Salvador López Brito, presidente de la Comisión de Salud del Senado, celebró que México esté hoy a un paso de establecer el uso terapéutico de la mariguana “en beneficio de la salud de los mexicanos”, y hacia una mejor calidad de vida en pacientes con esclerosis múltiple, glaucoma, cáncer y del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida, entre otras patologías.

Entre las modificaciones añadidas a la Ley General de Salud se adiciona el Artículo 235 Bis, que da carta abierta a la Secretaría de Salud para diseñar las políticas públicas que regirán la renovada legislación.

Otros artículos modificados son el 237, que quita a la cannabis sativa o mariguana la tipificación de vegetal prohibido en el territorio nacional, para siembra, cultivo, cosecha, elaboración, preparación, acondicionamiento, adquisición, posesión, comercio, transporte, suministro, empleo y uso, de tal manera que estos actos puedan realizarse siempre y cuando sean con fines médicos y científicos.

El Artículo 245, por su parte, se reforma para clasificar al tetrahidrocannabinol como una sustancia psicotrópica con valor terapéutico, especifica que sólo cuando esa sustancia contenga concentraciones mayores a 1% de los isómeros indicados en la ley será un problema grave para salud pública.

Además, el precepto 290 se reforma para indicar que la Secretaría de Salud (SSA) otorgará a droguerías y establecimientos dedicados a la elaboración de medicamentos la autorización para importar los derivados de la mariguana.

No obstante, la propuesta —cuya aprobación se esperaba desde hace al menos dos meses— se ha convertido en una de las más osadas y controvertidas del Gobierno de Enrique Peña Nieto, en tiempos en que la lucha contra el narcotráfico parece no encontrar la luz al final del túnel; aunque dado que se trata de un asunto encaminado a la medicina, expertos afirman que esto no cambiará nada para las células violentas.