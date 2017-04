'Yo no he contado con los spots del partido': Moreno Valle

Asegura que el PAN debe pactar la contienda a la candidatura presidencial

GUADALAJARA, JALISCO (28/ABR/2017).- Para Rafael Moreno Valle, ex gobernador de Puebla y aspirante a ser el candidato del PAN a la Presidencia de la República, es necesario un pacto de unidad de los albiazules de cara a la contienda interna para respetar y elegir al perfil que competirá para llegar a Los Pinos. Remarca que este esquema ya funcionó en Puebla.

También apela a una revisión puntual de los méritos y experiencia de cada uno de los posibles candidatos panistas a competir por la Presidencia. Y remarca: “yo no he contado con los spots del partido, mi esposa no ha sido presidenta de la República”.

Durante su visita a Guadalajara para presentar su libro autobiográfico La Fuerza del Cambio, compartió su visión sobre el país y la propuesta que representa.

—¿A quién está dirigido su libro autobiográfico La Fuerza del Cambio? ¿Con qué propósito lo redactó y qué podrá conocer la gente de usted a través de éste?

—Primero, la historia familiar y después mi preparación académica, mis logros en los diferentes responsabilidades que he tenido, con un énfasis particular en que el cambio es posible. Para mí La Fuerza del Cambio habla de la necesidad de modificar el rumbo que hoy tiene nuestro país; urge un cambio en México. En el libro se muestra quién es mi padre, cuáles son las empresas que ha fundado y en las que ha participado y da cuenta de la trayectoria familiar y de la cuestión patrimonial.

—¿Cómo definiría a Rafael Moreno Valle en una frase?

—Como un mexicano que quiere a su país y que a través de la vida lo ha servido desde diferentes trincheras.

—¿Qué coyuntura política o social le hace considerar que hay condiciones para que un perfil como el de usted logre ser el candidato del PAN?

— Siempre que he participado en una contienda, he ganado. En una situación tan compleja como la que hoy vive el país, quien pueda estar encabezando el esfuerzo para lograr el cambio que México necesita, requiere experiencia.

—En la carrera por lograr la candidatura, ¿en qué lugar se ubicaría con respecto a Margarita Zavala y el presidente del PAN, Ricardo Anaya?

—No voy a hablar mal de mis compañeros o compañeras de partido. Yo creo que es una cuestión de revisar, por ejemplo, cuáles son los cualitativos que tiene cada quien y la experiencia. Ahí está la mía para que puedan revisarla y compararla.

—Cuándo fue la última vez que conversó con Anaya y de qué hablaron?

—Hace algunas semanas nos vimos en Coahuila, nos vimos en un evento en Monclova y simplemente hablamos de cómo iban las cosas en el partido y demás; tenemos comunicación.

—Para alcanzar la candidatura requiere, primero, tener el apoyo del panismo. En el caso de Jalisco, ¿qué nombres le han expresado que van con usted?

—Más que nombres, perfiles o apellidos rimbombantes, lo que cuenta son los votos de los militantes. El voto de un panista encumbrado vale lo mismo que el voto de un panista de zona rural.

—¿Siente el apoyo del panismo jalisciense?

—Si tú ves los eventos que hemos tenido, yo siento que vamos creciendo y seguiremos creciendo. Realmente soy el menos conocido, yo no he contado con los spots del partido, mi esposa no ha sido presidenta de la República.

—¿Qué otros políticos jaliscienses, no necesariamente del PAN, conoce bien y le contestan el teléfono?

—Yo tengo relación fluida con muchos políticos de los distintos partidos. Obviamente en la política hay códigos y creo que lo privado es privado y lo público es público. Cuando tengamos que hacer algo público, lo haremos con mucho gusto. Fui gobernador de coalición... en Puebla logramos coaliciones exitosas y ganadoras.

—En el caso de Jalisco, hay muchas fugas de panistas hacia otros partidos, ¿le preocupa esto? ¿considera que el PAN podría salir unido después de esta contienda interna?

—Es el reto, y es el trabajo en el que debemos enfocarnos. Se pueden construir acuerdos previos a la contienda, así lo hice en Puebla cuando se vino la presidencia municipal, que era la antesala de la gubernatura. Ese ejercicio exitoso que hicimos en Puebla, de pactar la contienda para que (todos los aspirantes) pudieran competir, pero después unirnos en torno a un proyecto común, es lo que desde mi punto de vista se tendría que hacer a nivel nacional.

Presentación de su libro

