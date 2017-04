Sale libre ex edil de Temixco, Morelos acusado de peculado

Señalan que el extesorero José Alfredo Martínez tenía acceso a las claves de cuentas bancarias y por tal motivo no se vinculó a proceso a Colín Nava

CUERNAVACA, MORELOS (27/ABR/2017).-El juez de primera Instancia Adolfo González López determinó la no vinculación a proceso al ex alcalde de Temixco (2012-2015), Miguel Ángel Colín Nava, debido a la deficiencia de la investigación y formulación de imputación que presentó el Ministerio Público de la Fiscalía Anticorrupción.

Colín Nava fue detenido la noche del miércoles en el estacionamiento del hospital general “José G Parres” donde ejerce su profesión de médico, luego de que el martes un juez de primera instancia liberó una orden de aprehensión en su contra por el delito de peculado, sustentado en el supuesto desvío de 83 millones 859 mil 951 pesos durante su administración.

En la audiencia, que duró alrededor de siete horas, los abogados de la Fiscalía Anticorrupción argumentaron que el ex presidente municipal desvío fondos federales de los ramos 23 y 33 así como del programa de Fortalecimiento para la Seguridad en cuentas para gasto corriente del municipio de Temixco, así también para Contingencias Económicas en el periodo que va del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015.

La Fiscalía precisó que el desvío de recursos se realizó en el ejercicio fiscal 2015, tal y como lo señaló la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF) en una revisión especial establecida, en cuyo expediente guardan más de 200 hojas con al menos 10 observaciones de movimientos bancarios a cuentas de Bancomer y Santander.

De acuerdo con la acusación, los 83 millones 859 mil 951 pesos presuntamente desviados por el ex edil del PRD son parte de los 140 millones 580 mil 308 pesos que recibió la comuna Temixquense de recursos federales, pero el fiscal no pudo comprobar que el ex alcalde Colín Nava realizó de propia mano las operaciones bancarias, motivo por el cual quedó en libertad.

El agente del Ministerio Público dio a conocer que el extesorero José Alfredo Martínez Villalba también tenía acceso a las claves de cuentas bancarias y por ese motivo el juez no concedió la petición del MP de vincular a proceso al ex edil, debido a que la formulación de imputación es clara y debe ser autor material y de manera dolosa.

Aunado a esas deficiencias e insuficiencias de los datos probatorios de la Fiscalía Anticorrupción, el juez Adolfo González explicó que al no detallarse dónde, cuándo y por quién fueron realizadas las transacciones decretó a las 18:57 la no vinculación a proceso de investigación al ex presidente municipal, Miguel Ángel Colín Nava.

La Tesorera Municipal traspasó sin justificación alguna esas cantidades, es decir, “existe duda en estos momentos si efectivamente a título de autor material el imputado haya realizado esas transferencias, hay más posibilidades no nada más de Miguel Ángel Colín Nava”, dijo el juez durante la audiencia.

Finalmente, después de las 20:00 horas Colín Nava salió por la puerta principal y al ser abordado aseguró que sí hay justicia.