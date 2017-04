Fracasa dictamen para quitar fuero a ex tesorero de Duarte

Debido a que Tarek Abdalá tiene un amparo federal que imposibilita cualquier acción penal en su contra, señala el PRI

CIUDAD DE MÉXICO (27/ABR/2017).- Con la oposición del PRI, la noche de este jueves la Sección Instructora de la Cámara de Diputados fracasó en la posibilidad de emitir un dictamen en torno a un eventual desafuero del diputado Antonio Tarek Abdalá, ex tesorero de Javier Duarte de Ochoa.

Tras sesionar en privado los integrantes de la Sección Instructora- los diputados priistas Ricardo Ramírez Nieto y Sandra Méndez, el panista Juan Pablo Piña y el perredista Omar Ortega- empataron en dos ocasiones en su decisión de emitir un dictamen.

Mientras PRD y PAN exigían emitir un dictamen en cualquier sentido para llevarlo al pleno, los priistas sostuvieron que no había condiciones para emitirlo debido a que Tarek Abdalá tiene un amparo federal que imposibilita cualquier acción penal en su contra.

El presidente de la Sección Instructora, el priista Ramírez Nieto, acusó al fiscal de Veracruz, Jorge Winkler, de obstruir la acción de la justicia al ocultar y distorsionar la información que tenía sobre un amparo que protegía al diputado Antonio Tarek.

Dijo que la Sección Instructora no está en condiciones de emitir un dictamen sobre la procedencia o no de un desafuero debido a que la Fiscalía de Veracruz está impedida, por un amparo federal, para ejercer acción penal contra Tarek Abdalá.

“A sabiendas, el fiscal de Veracruz, de que estaba impedido para ejercer acción penal, para pedir a un juzgado penal una orden de aprehensión, se viene ocultando esa información a solicitar el desafuero. Eso no es correcto.

“No obstante esa circunstancia la Sección Instructora tiene conocimiento de ello hasta en tanto se le corre traslado, la vista con la solicitud de desafuero al diputado y su defensa y es cuando hacen valer un documento, esta suspensión, este amparo”, explicó.

Indicó que al conocer el amparo en su calidad de presidente de la Sección Instructora solicitó un informe al juez de distrito que emitió la suspensión para identificar su autenticidad y dijera si la suspensión que inmoviliza al fiscal está firme.

“Contesto que efectivamente la suspensión definitiva surtía plenamente sus efectos. Estoy en condiciones de decir en este momento que esa suspensión sigue vigente al día de hoy”, manifestó.

En rueda de prensa, dijo que el desorden judicial genera condiciones no favorables para la emisión de un dictamen en ningún sentido; “y por eso propuse aplazarlo hasta que tengamos la información del juez de distrito que haya recaído a ese juicio de amparo y que el fiscal nos diga fidedignamente si está en condiciones de ejercer acción penal”.

Sostuvo que el fiscal puede seguir investigando mientras el diputado mantenga el fuero. “La única posibilidad de desaforar es para que ejercite acción penal, acuda al juez penal y para eso está impedido por un juez federal”.

El panista Juan Pablo Piña aclaró que la Sección Instructora no alcanzó ninguna decisión. Dijo: Se sometió a votación si se emitía un dictamen o no y hubo un empate en donde el PRI votó por no emitirlo y el PRD y el PAN a favor de emitirlo”.

Dijo que desde el punto de vista del PAN se está violando la ley pues se tiene que emitir un dictamen en uno u otro sentido. “Me hubiera gustado que vierte el presidente de la Sección Instructora se hubiera puesto por escrito en un dictamen y se hubiera votado.

“Porque si hay argumentos y los tienen los hubieran puesto por escrito y los vamos a votar, pero decidieron ni siquiera ponerlos por escrito y no dar la oportunidad de que los demás diputados en el pleno votaran a favor o en contra de esos argumentos”.

El panista subrayó que si hay una suspensión es para actos de la Fiscalía, pero no contra la Sección Instructora. Enfatizó que ninguna autoridad judicial puede impedir a este órgano legislativo emitir un dictamen.

Dijo que hubo un intento de amparo contra la Sección Instructora, pero el juez 11 administrativo federal lo desechó debido a que las actuaciones de este órgano son inatacables a fin de no violar la soberanía del Poder Legislativo.

El representante del PRD en la Sección Instructora, Omar Ortega, sostuvo que este cuerpo legislativo tenía la obligación de sacar antes del 28 de abril un dictamen en el sentido que fuera para ponerlo a consideración del pleno. “Este tema se ha quedado a dormir el sueño de los justos”, dijo.

Puso énfasis en que la Cámara de Diputados es soberana para los juicios de procedencia y los juicios políticos. “En ese orden de ideas no podemos nosotros sujetarnos a una disposición de un Poder Judicial porque iríamos en contra de la sana división de poderes.

“No estamos diciendo si iba a ser a favor o en contra el dictamen sino lo que necesitábamos era que esta Sección Instructora se pronunciara con un dictamen a más tardar hoy para llevarlo mañana al pleno”, dijo. Emplazó a los representantes del PRI a emitir un dictamen y no dejar en el limbo a la Sección Instructora.

La priista Sandra Méndez Hernández, demandó que este tema se aborde desde el punto de vista jurídico y no se politice. “Lamento mucho que los diputados quieran hacer polémica y quieran politizarlo. Este es un tema meramente jurídico”, esgrimió.

Reforzó: “nosotros no estamos viendo ni utilizando cuestiones políticas a diferencia de mis compañeros que sí están politizando el tema. Ojala me ayuden a preguntar al fiscal de Veracruz si está en condiciones de ejercer acción penal. Yo creo que no podemos emitir un dictamen cuando ni siquiera estamos en condiciones jurídicas”.

Caso Tarín. Este miércoles, los líderes parlamentarios del PRI, del PAN y del PRD en San Lázaro anunciaron que el diputado suplente Antonio Tarín no tomará protesta en este periodo el sesiones en curso y que cerrará actividades este viernes.