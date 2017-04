México, listo para iniciar las negociaciones del TLCAN: Videgaray

Señaló que EU contemplaba la salida del acuerdo ‘como un mecanismo para acelerar el procedimiento que no se ha podido iniciar’

CIUDAD DE MÉXICO (27/ABR/2017).- El secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, indicó que México está listo para iniciar las negociaciones del TLCAN con Estados Unidos y Canadá. En entrevista con Denise Maerker, el canciller sostuvo que este miércoles conversaron con el gobierno norteamericano ante la posibilidad de cancelar el Tratado de Libre Comercio.

“Llamamos al gobierno de Estados Unidos y nos dijeron algunas cosas: la primera que no había ninguna decisión tomada, que esto no era un hecho, pero efectivamente se estaba considerando como una posibilidad. Segundo, que el motivo por el cual se estaba considerando era como un mecanismo para acelerar el procedimiento que no han podido todavía iniciar con su propio Congreso", expresó.

Videgaray mencionó también que para negociar el Tratado de Libre Comercio Estados Unidos tiene que cubrir un procedimiento con su Senado y Congreso, por lo que no se ha podido completar el trámite de ratificar al representante comercial designado por Donald Trump.