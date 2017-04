Morena pedirá hacerle juicio político a Eva Cadena

Luego de la divulgación de un nuevo video, el partido solicitará que se le retire el fuero a la diputada

CIUDAD DE MÉXICO (27/ABR/2017).- El Movimiento Regeneración Nacional (Morena) solicitará un juicio político y un juicio de procedencia para quitarle el fuero a la diputada de Veracruz, Eva Cadena Sandoval, y que responda ante las autoridades por el dinero que recibió de una desconocida y que tendría como destinatario al líder partidista Andrés Manuel López Obrador.

Luego de que se diera a conocer dos videos en los que se ve a Eva Cadena recibiendo dinero en efectivo de una "desconocida" supuestamente para López Obrador, la secretaria general de Morena, Yeidckol Polevnsky, dijo que sus diputados pedirán ante la Cámara de Diputados el juicio político y juicio de procedencia para desaforar a la veracruzana.

“Hay que hacer dos juicios, un juicio de procedencia y el otro un juicio político. Ahora mismo voy a hablar con los diputados para decirles: ‘quiero el juicio político', que lo soliciten, y un juicio de procedencia porque es inaceptable lo que está pasando.

"Esto la hace merecedora absoluta de juicio político, ella no puede ser diputada con un antecedente de este tipo, ya no te digo de Morena ni independiente, ella no podría ni debería ser diputada”, declaró.

Asimismo, acusó que Eva Cadena tiene toda la intención de dañar las campañas de Morena en los estados y la imagen de Andrés Manuel López Obrador, presidente nacional del partido.

“Primero pensé que le habían hecho un cuatro y la habían 'chamaqueado', primero dije 'pobre', pero por tonta, porque cometió un gravísimo error al no aclarar que no es cercana a Andrés Manuel y recibir el dinero. Pero en este momento cuando pide de inmediato regresar a la Cámara de Diputados de Veracruz, cuando ayer se aparece con un Mercedes, creo que está con toda la intención para hacernos daño, tiene toda la intención de dañar las campañas electorales de Morena y Andrés Manuel López Obrador”, expresó.

Polevnsky negó que las sumas de dinero de las que se habla en ambos videos hayan llegado a Morena y tampoco a manos de López Obrador.