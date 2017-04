A EU no le preocupa quién gane en 2018, dice Jacobson

La embajadora afirma que Washington trabajará con quien triunfe en los comicios presidenciales

CIUDAD DE MÉXICO (27/ABR/2017).- Estados Unidos está dispuesto a trabajar y dialogar con quien gane la Presidencia de México en 2018, sin importar el nombre, afirma la embajadora estadounidense en México, Roberta Jacobson.

Asegura que “para nada” le preocupan las elecciones de México en 2018 ni Andrés Manuel López Obrador y sus giras a Estados Unidos, pues “tenemos mucho tiempo antes de la elección; en la vida política un año, más de un año es como un milenio, así que no me meto en el tema, y eso no significa que no quiera ver a una u otra persona, es que no debemos pensar en eso nosotros ahora, debemos concentrarnos con este gobierno con el que trabajamos muy bien y debemos seguir trabajando”.

Destaca que la corrupción es un tema al que México le ha comenzado a hacer frente y es tarea de Estados Unidos apoyar en esa lucha.

Las detenciones de los ex gobernadores Tomás Yarrington (Tamaulipas) y Javier Duarte (Veracruz), considera, son una muestra de que nadie debe ser intocable.

De la relación México-EU, acepta que hay “diferencias”, pero que no se ha detenido, como se especuló, con la llegada de Donald Trump. Hay discrepancias en migración, subraya, pero la cooperación se mantiene y prueba de ello está en el sector justicia.