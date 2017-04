Eva Cadena presenta denuncia por difusión de video

La diputada solicitó que la autoridad investigue y revise los videos del hotel en el que recibió el dinero

XALAPA, VERACRUZ (26/ABR/2017).- La diputada local del partido Morena, Eva Felicitas Cadena Sandoval, interpuso una denuncia contra quien resulte responsable por la difusión del video en el que aparece recibiendo medio millón de pesos en efectivo presuntamente para Andrés Manuel López Obrador.

La legisladora y ex candidata a la presidencia municipal de Las Choapas acudió a las oficinas centrales de la Fiscalía General del Estado (FGE) a presentar una querella.

En lugar de presentar la denuncia en la Agencia de Atención Temprana de la Fiscalía General del estado, la legisladora fue atendida directamente en el edificio en que despacha el fiscal general, Jorge Winckler Ortiz.

La diputada, suspendida provisionalmente por su partido, informó que solicitó que la autoridad investigue y revise los videos del hotel en el que recibió el dinero, el cual –insistió- regresó.

"Se solicita que la Fiscalía investigue y dicten los delitos y ponga en resguardo los videos de ambos hoteles donde yo he dicho que se entregaron y devolvieron dichos recursos", expuso en una breve entrevista a las afueras de la Fiscalía.

A decir de la diputada local, ha sido víctima de agresiones y violencia de género y política, e incluso acoso por el video difundido en un medio de comunicación y que le costó la candidatura a la alcaldía de Las Choapas.

"Yo he estado dando la cara, no tengo nada de que retractarme o avergonzarme, he sido muy clara en mis declaraciones y pido a la Fiscalía que se investigue y se encuentre a los responsables y me permitan limpiar mi imagen".

Pidió a la Fiscalía que realice su trabajo como debe para que se le haga justicia, pero al cuestionarla sobre contra quién es la denuncia o por cuáles delitos, no supo contestar.

A pesar de que se le preguntó sobre un ataque orquestado al interior del mismo partido, dijo que será la Fiscalía la que debe determinar quiénes son los responsables.

"La verdad los hará libres; yo he dicho la verdad, aquí estoy dando la cara. Me reingreso al Congreso cuando inicie el periodo de sesiones y voy a seguir adelante".

También se negó a decir qué empresarios le entregaron el dinero o si podría ser un asunto orquestado por otros actores políticos como Erick Lagos Hernández.

Cadena Sandoval llegó en un automóvil Mercedes Benz blanco que condujo su chofer particular en medio de un numeroso grupo de reporteros, camarógrafos y fotógrafos.