Delfina Gómez acepta descuento a trabajadores de Texcoco

La candidata de Morena al Edomex señala que parte del salario era destinado para diversos rubros, entre ellos una organización

CIUDAD DE MÉXICO (26/ABR/2017).- La candidata de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) al gobierno del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, aceptó que durante su administración unos 200 trabajadores pidieron por oficio y de manera personal que se les descontara -vía nómina- un porcentaje de su salario para diversos rubros, entre ellos una organización, y defendió la legalidad de los descuentos bajo el argumento de que todos partidos hacen lo mismo.

Ayer martes, el presidente del Partido Acción Nacional (PAN), Ricardo Anaya, y la candidata del mismo partido, Josefina Vázquez Mota, presentaron una serie de documentos en los que acusaban que durante la administración 2013-2015 del Ayuntamiento de Texcoco, cuando Delfina Gómez estaba al frente, se descontaron el 10% del salario de los trabajadores para, supuestamente, dirigirlos a una asociación de Higinio Martínez, actual alcalde de Texcoco.

En conferencia de prensa hoy miércoles en un hotel de la Ciudad de México para presentar su plan de movilidad, la candidata de Morena rechazó que esos descuentos fueran a una organización de Higinio Martínez o para Morena, pero reconoció que esos descuentos sí se realizaron a petición de los trabajadores.

"Hubo un grupo de trabajadores que solicitó de manera voluntaria un descuento vía nómina de su salario que se hizo de manera tan legal que por eso aparece en los documentos. Algunos solicitaron descuento para Fonacot u otros rubros", dijo.

"Había trabajadores que pedían para préstamo Fonacot era un número, y lo que se refiere a cuestiones de organización política o instituciones eran menos de 200", dijo.

Aclaró que tiene las cartas que indican que los trabajadores pidieron el descuento de manera personal.

Delfina Gómez responsabilizó al presidente Enrique Peña Nieto de filtrar información parcial y datos personales de la cuenta pública y de los trabajadores del ayuntamiento de Texcoco con el objetivo de apoyar "la campaña de su primo Alfredo Del Mazo", candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) al gobierno mexiquense.

"No existe delito ni irregularidades ni me he enriquecido para la administración pública", aclaró la candidata de Morena.

Ricardo Moreno, representante de Morena ante el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), detalló que solo algunos trabajadores de confianza solicitaron por escrito el descuento y que "la disposición de los cheques fue completamente legal".

"Las cartas son oficios de descuentos. Hay varios partidos, por ejemplo el PRD, el PRI, que tienen entre sus obligaciones a sus militantes aportar a los partidos cuando forman parte de una estructura administrativa pública o política, este es un caso. En el PRD creo que es el 15% y se lleva a cabo el mismo trámite, el trabajador solicita y se llevan a cabo los descuentos", justificó.

Negó la existencia de una organización de Higinio Martínez, alcalde de Texcoco, que recibiera el dinero.

Acusó al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM) y filtró la información de manera dolosa o por omisión, lo cual constituye una omisión grave, por lo cual anunció acciones legales contra quien resulte responsable.

El abogado, retó a la panista Josefina Vázquez Mota a que presente los justificantes y el destino de los mil millones de pesos que le entregó el gobierno federal. "Que diga a qué migrantes se apoyó o si sólo fue unos cuantos migrantes, como pudieron ser los hijos de Ricardo Anaya (presidente del PAN) que viven en Estados Unidos", expresó.