‘Fui ingenua’, dice Eva Cadena

La ex candidata de Morena admite que aceptar dinero de desconocidos fue un error

CIUDAD DE MÉXICO (25/ABR/2017).- La ex candidata de Morena a la presidencia municipal de Las Choapas, Veracruz, Eva Cadena, admitió que aceptar dinero de desconocidos fue un error y obró de manera ingenua aunque reitera que se trató de una trampa.

“Reconozco mi error, lo he asumido, lo he dicho, estoy pidiendo de manera personal que se investigue”, afirmó en entrevista con Denise Maerker. “Fui ingenua en el actuar”, afirma.

La ex candidata narró que acudió a la reunión por invitación de una mujer que se identificó como Alexis García, representante de empresarios de la ciudad de Coatzacoalcos, como hizo con todos aquellos que buscaron un acercamiento con ella.

Cadena indicó que acudió a la cita y cuando habló de lo ocurrido con su equipo llegaron a la conclusión que no era prudente recibir recursos de esa forma, por lo que buscaron a la persona para regresarle íntegro el recurso.

“Soy una persona que aún confía en la gente y se vio evidente que me tomaron el pelo.”

La ex candidata dijo que ni Andrés Manuel López Obrador o su equipo tuvieron conocimiento del hecho hasta que se hizo público el video y que fue notificada del retiro de su candidatura a través de un correo electrónico.

Sobre la grabación dijo que “el video está oscuro, está cortado y está editado” y reiteró que se trató de una trampa.

Eva: Entiendo que un asunto así ha sido maniobrado…

Denise: perdón pero cómo maniobrado, se dio a conocer un video en donde una candidata recibió dinero en efectivo, es decir, yo no dudo que haya una trampa pero cómo maniobrado, pues simplemente es un video donde cometió un error o no y eso es una noticia, no es que los medios la hayan inventado...

Eva: quizá la palabra estuvo equivocada, se manejó en todos los medios, de manera simultánea, el mismo día, un video que evidentemente sí está manipulado. Porque la voz está oculta, la cara está oculta…

Denise: Lo que es interesante para los medios es que una candidata recibe recursos, obviamente sabemos que la otra persona no aparece pero eso no le quita el carácter noticioso…

Eva: la noticia está, evidentemente; el video está evidentemente distorsionado…

Cadena reiteró que entiende la decisión de Morena y aclaró que espera que realice una investigación y se aclare el hecho.