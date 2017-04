Morena es la verdadera mafia del poder: Ochoa Reza

El líder del PRI detalla que pedirán una profunda investigación de la red de corrupción de López Obrador

CIUDAD DE MÉXICO (24/ABR/2017).- El dirigente nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, señaló que Morena es la verdadera mafia del poder, “una mafia aceitada por sobornos y cínicamente abanderada por una supuesta honestidad valiente”.

A través de un video, Ochoa hizo referencia al material que El Universal publicó en donde se observa que Eva Cadena, candidata a la presidencia municipal de Las Choapas, en Veracruz, recibe 500 mil pesos en efectivo, con la consigna de entregárselos a Andrés Manuel López Obrador.

“Hoy la sociedad mexicana ha conocido un video que comprueba la corrupción de Andrés Manuel López Obrador. La historia no es nueva, los sobornos, los paquetes de dinero y las ligas es el actuar de todos los días de López Obrador y de su camarilla”, aseguró.

En el video, el dirigente nacional del PRI pidió a las autoridades federales y locales hacer una profunda investigación “de la red de corrupción de Andrés Manuel López Obrador y la posible procedencia de recursos del crimen organizado”.

Exhortó a los candidatos, militantes y dirigentes de Morena a hacer una profunda reflexión interna y a iniciar dentro del partido el procedimiento estatutario que castigue a López Obrador y a sus cómplices.

“Se congruente y renuncia. Te exijo a presentar tu renuencia en tanto se realizan las investigaciones sobre estos delitos”, sentenció.

Ochoa recordó el caso de su ex secretario particular, René Bejarano, quien “recibió aquellos millonarios sobornos para López Obrador, así como el caso de su ex secretario de Finanzas, Gustavo Ponce, cuando fue capturado apostando recursos públicos en Las Vegas.

También recordó la detención, hace unos meses, de un operador de Morena con fajos de billetes en un automóvil de la Ciudad de México.

Hizo un llamado a la población a no dejarse engañar por López Obrador, a darle la espalda “a este comprobado corrupto ya las candidatas y candidatos de su partido. “Se la cayó la máscara a López Obrador”.