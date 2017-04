Tras escándalo, Eva Cadena declina candidatura en Veracruz

La diputada con licencia reconoce que cometió un error al recibir el dinero

CIUDAD DE MÉXICO (24/ABR/2017).- Luego de que El Universal publicó un video en el que recibe 500 mil pesos en efectivo, con la consigna de entregárselos a Andrés Manuel López Obrador, Eva Cadena dijo que declinará a la candidatura de la presidencia municipal de Las Choapas, en Veracruz.

“Voy a declinar mi candidatura para no afectar la imagen del Partido y la del licenciado Andrés Manuel", señaló Cadena.

"Reconozco que cometí el error con esa reunión", admitió la diputada local de Morena en entrevista para MVS. Además, dijo que se pondrá a disposición "de la Comisión de Honor y Justicia (de Morena). “Me tocó que me pusieran un cuatro, doy la cara y me pongo a disposición del partido. Caí en un error y lo asumo”, dijo.

La diputada fue captada en un video, el cual obra en poder de El Universal, en el que se le ve recibiendo fajos de billetes, mientras se escucha la voz de una mujer que le subraya que se trata de dinero para López Obrador. Cadena Sandoval incluso pide “una bolsita” para guardar los billetes.

En la grabación de tres minutos con 16 segundos, la mujer no identificada refiere que conocen que a la diputada local el político tabasqueño le tiene mucho cariño y que es de su absoluta confianza. Explica que la entrega de los recursos en efectivo es porque simpatizan con el proyecto de López Obrador y se deben sumar porque creen en el compromiso del líder de Morena para cambiar las cosas.

Ayer domingo por la noche, en entrevista con El Universal, Eva Cadena Sandoval negó que haya recibido dinero alguno para entregárselo a López Obrador.

También se buscó conocer la postura del tabasqueño al respecto, pero no hubo respuesta.

Al respecto, la secretaria general de Morena, Yeidckol Polevnsky, aseguró que a la diputada Eva Cadena “la chamaquearon, le pusieron un cuatro” para afectar a Andrés Manuel López Obrador, por lo que le demandó salir a aclarar, e incluso a denunciar quién le dio dinero.

Acusó de esa estrategia al gobernador de Veracruz, el panista Miguel Ángel Yunes, quien “es gente muy perversa” capaz de planear este tipo de situaciones para causar daño a López Obrador.

El dirigente de Morena en Veracruz, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, anunció que solicitará retirarle la candidatura a la alcaldía de Las Choapas a Eva Cadena Sandoval.

El líder partidista dijo que como medida cautelar los órganos internos deben retirarle la virtual candidatura a la diputada local con licencia.

"No protegeremos a nadie, no es nuestra cultura, en Morena tenemos una lucha de frente contra la corrupción y obviamente no soy quién para juzgar ni en Morena, pero estos hechos que son evidentemente y lamentables los órganos se tienen que pronunciar", subrayó.

Por su parte, Cuitláhuac García, ex candidato de Morena al gobierno de Veracruz, aseguró que habló personalmente con ella y le dijo que "cayó en la trampa".

Según Cuitláhuac García, la diputada identificó a los donadores del medio millón de pesos como "unos empresarios de Coatzacoalcos.

"Estos casos se investigan, yo soy el primero en pedir que se investiguen a fondo", aseguró el político, quien señaló que pidió a los candidatos de Morena en Veracruz "no recibir dinero".