‘Grave’ que Eva Cadena recibiera dinero, asegura Yunes

El gobernador de Veracruz señala que deberá investigarse a fondo y determinar si la legisladora incurrió en un delito

CIUDAD DE MÉXICO (24/ABR/2017).- El gobernador de Veracruz, el panista Miguel Ángel Yunes Linares calificó como “grave” que la diputada local con licencia de Morena, Eva Cadena Sandoval haya recibido medio millón de pesos en efectivo presuntamente para Andrés Manuel López Obrador.

“Eso es un tema muy delicado, es un tema muy grave, la persona actuó en representación de alguien, según lo dice el propio video y tendrán las autoridades que determinar si se cometió un hecho ilícito y asumir la responsabilidad quien la tenga que asumir”, dijo.

El mandatario, quien mantiene una confrontación constante con López Obrador, dijo que se tendrá que investigar a fondo y determinar si la legisladora local con licencia y ahora ex candidata a la presidencia municipal de Las Choapas incurrió en un delito.

“Yo creo que lo que se tiene que hacer es investigar a fondo, saber por qué un asunto que sucedió a principios de mes apenas viene a salir el día de hoy y no se denunció oportunamente y conocer realmente qué fue lo que pasó porque no es simplemente decir ‘yo no tengo nada que ver’ y lavarse las manos”, expresó.

Indicó que el video que se hizo público este lunes revela que la legisladora local actuó en representación de alguien, por lo que tendrá que asumir la responsabilidad en el caso de que se demuestre que haya cometido un delito al recibir el dinero en efectivo.

Por otra parte, mencionó que existen propiedades de Javier Duarte de Ochoa cuya expropiación se encuentra en análisis para que pasen a poder de la administración estatal, tal como sucedió con la casa de Tlacotalpan, la cual pasó a formar parte del patrimonio veracruzano luego de que prestanombres del ex gobernador no se presentaron a reclamarla.

Finalmente, dijo que la casa de Tlacotalpan se destinará a la enseñanza de actividades artísticas y culturales para niños y jóvenes que habitan en esa ciudad.