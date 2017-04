Nuevo León, donde más se recuperan vehículos robados

Seis de cada diez autos son recuperados; en Jalisco la tasa es de tres de cada diez

GUADALAJARA, JALISCO (22/ABR/2017).- De acuerdo con el reporte de los dos primeros meses del año, la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) confirma que en Jalisco aumentó 33% el robo de vehículos en comparación con el periodo anterior. Esto es casi el doble de la media nacional, que registró un incremento de 18% en el mismo lapso, informó Carlos Jiménez, gerente de Seguro de Automóviles. Sin embargo, el pasado jueves, el Sistema Nacional de Seguridad Pública informó sobre los indicadores de los primeros tres meses de 2017 y destaca que Jalisco pasó del tercero al segundo lugar nacional en el robo de vehículos con violencia: los ilícitos se duplicaron de 566 a 1,278 en el primer trimestre de 2016 y 2017.

En contraste, la capacidad de recuperación de vehículos robados ha reducido. Por ejemplo, si se compara el número de autos robados con los recuperados, en el periodo de 2014 a 2015, cuatro de cada 10 eran encontrados. Actualmente, son tres de cada 10. “Hoy sólo se está recuperando el 32%, uno de cada tres vehículos robados es recuperado en Jalisco”.

El ejemplo del Estado más efectivo en el combate de este delito es Nuevo León, donde se robaron sólo dos mil 725 vehículos y la recuperación fue de mil 699, esto es: seis de cada 10 fueron recuperados en el periodo en mención.

Desde 2011, los vehículos robados en Jalisco que no han sido recuperados por las autoridades, y tan sólo los que cuentan con seguro, suman 27 mil 292.

Arturo Villarreal Palos, investigador de la Universidad de Guadalajara, explica que este delito es síntoma de la actividad criminal en donde ocurre. Por ejemplo, en su venta ilícita por partes o enteros que se comercian en otras Entidades y fuera del país, con la ayuda de funcionarios que les dan “fachada de legal”.

En esto coincidió Carlos Jiménez, quien señaló que el robo de autos forma parte de toda una variedad de ilícitos. Es sabido que son utilizados para cometer más robos o para uso de la delincuencia organizada.

“El robo de un vehículo es el primer eslabón de una cadena o alguna otra serie de delitos. Efectivamente tiene un potencial para generar otros ilícitos… y cuando se incurre en algún tipo de mercado negro, los vehículos comienzan a ser robados para refacciones. Es un hecho que una unidad robada es utilizada para cometer otros delitos”.

Robo de vehículos con violencia en municipios metropolitanos

Municipio * 2017 * 2016 Guadalajara 506 260 Zapopan 254 155 Tlaquepaque 147 48 Tonalá 138 25 Tlajomulco 98 20

* Primer trimestre

Los cinco Estados con más robo de autos con violencia

Estado * 2017 * 2016 Estado de México 5,203 5,792 Jalisco 1,278 566 Ciudad de México 1,025 894 Sinaloa 859 579 Guerrero 690 344

* Primer trimestre.

La negativa del pago es la principal queja

La negativa de pago es la principal causa de quejas en seguros de automóviles, de acuerdo con el último periodo analizado por parte del Buró de Entidades Financieras, que corresponde a los tres primeros trimestres de 2016. En este lapso sumaron mil 795 casos a nivel nacional entre 15 aseguradoras analizadas.

Como una guía para los usuarios, el Buró de Entidades Financieras muestra los datos más relevantes para que el cliente elija su mejor opción, entre los que están las tres reclamaciones (quejas) más comunes y el número de éstas por cada aseguradora.

En segundo lugar, el Buró muestra el número de casos donde existe inconformidad por parte del usuario por el monto recibido, que sumó 673 casos; y en tercer sitio, la inconformidad con la reparación del bien afectado, donde se registraron 524 casos en el país en el citado periodo.

En su sitio de internet, el Buro solamente informa los tres principales rubros de quejas, que sin embargo sólo representan alrededor de la tercera parte del total de causas de queja, pues entre enero y septiembre del año anterior las 15 compañías recibieron ocho mil 432 reclamaciones.

Sin embargo, una buena parte de las reclamaciones fueron resueltas a favor de los usuarios, lo que junto con la cantidad de quejas recibidas por cada entidad financiera y otros factores más fueron tomados en cuenta para calificar a las aseguradoras por parte del Buró de Entidades Financieras (aunque ninguna obtuvo más de 8 de calificación).

Así, la mejor posicionada en el pasado periodo fue Zurich Santander, que fue calificada con 7.58 sobre 10. Le siguió La Latino Seguros, con 7.34, y en tercer sitio Quálitas, que obtuvo 7.33.

Fueron siete las que obtuvieron calificaciones reprobatorias por debajo del seis.

No se requieren lesiones

Imagine que conduce por un crucero solitario y se detiene en un alto. De repente un sujeto que sale de la nada se le aproxima y con amenazas, incluso con un arma, le exige que le entregue su vehículo. El riesgo obliga a mantener la integridad y accede a las pretensiones del criminal; baja del vehículo y el sujeto escapa, sin dejar evidencia de su acción más que su testimonio.

Existen algunos rumores de que hay personas que sugieren que la víctima muestre pruebas del robo cuando denuncia el hecho, como señales de violencia corporal, para garantizar que la aseguradora pague, pues de otra manera los ajustadores no creerán que usted fue víctima. Sin embargo, no hay fundamento en esto, aseveró Carlos Jiménez, gerente de Seguro de Automóviles de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS).

“En robo con violencia no es necesario, no requiere una violencia física. Hay varios tipos de violencia, hay un asaltante armado y te empieza a gritar y te ejerce una violencia verbal. No requiere una violencia física para tipificar el robo”.

Tan no tiene fundamento el mostrar evidencia de violencia, porque casi la mitad de los robos son sin violencia: desaparecen cuando los dejan estacionados en la calle, en las cocheras. En estos casos las aseguradoras pagan por el robo total aun cuando la persona señala que no vieron al delincuente.

A nivel nacional, el 58% de los robos de autos asegurados son con el uso de violencia, señaló Jiménez. El resto son robos que deben indemnizarse como robos sin violencia. Esto significa que no es difícil para las víctimas comprobar que fueron robadas.

En cambio, la mayoría de las aseguradoras requiere que las personas levanten su denuncia ante el Ministerio Público y que la denuncia sea presentada como parte de los documentos al momento de reclamar el pago del seguro. Esto es, el investigar la clase de violencia que se ejerció es una labor de las autoridades.

La alerta

• Sí existen exclusiones en las que las aseguradoras en México no pagan por el supuesto robo porque no están clasificadas como robo de vehículos, aclara Carlos Jiménez. Entre las más comunes están aquellas relacionadas con el fraude y el abuso de confianza como medio para el robo.

• Uno de los ejemplos de abuso de confianza se puede dar cuando el cliente quiere vender su auto. Cuando encuentra comprador puede ocurrir que, al entregar los papeles y el vehículo, el pago se efectúa con cheque y resulta que el documento no tiene fondos. Al ser un caso de abuso de confianza y si el seguro no cubre por esta causa, no pagará.

• Otro caso es cuando la persona llega con su auto al valet parking y resulta que el negocio es irregular, se llevan el vehículo y no regresa. “Estos casos que sí son comunes y no están cubiertos, pero hay que aclarar que hay compañías que ofrecen esta cobertura, pero hay que contratarlas de manera adicional”.

TELÓN DE FONDO

Sólo tres de cada 10 están protegidos

Según datos de la Asociación, actualmente el parque vehicular en el país se estima en 39 millones 452 mil 578 autos, de los que poco menos de la tercera parte, 11 millones 679 mil, cuenta con seguro. Y de éstos, sólo nueve millones 576 mil cuentan con seguro contra robo.

El dato es relevante porque a nivel nacional el robo de autos aumentó 18.1% en todo el 2016 con relación al 2015, al sumar 71 mil 58 unidades en todo el país. Y el Occidente de la República es la segunda región donde más roban vehículos, con dos de cada 10 autos robados en el país.

Las letras chiquitas son un mito

Las pólizas de seguros no tienen letras chiquitas, pues por ley, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas establece la tipología de las condiciones generales, en tamaño y tipo de letra. Incluso, las exclusiones están marcadas en negritas.

SABER MÁS

Camiones de carga

La AMIS ha registrado un aumento a nivel nacional en el robo de vehículos de carga pesados. Aunque había una tendencia de cuatro años reportando a la baja recientemente, las cifras se elevaron. Incluso, en algunas zonas del país los usan, más que para robar la mercancía, para bloqueos de vías de comunicación.

CONTACTO

Reporte al 911

Ante el robo, es fundamental que se reporte no sólo a las autoridades o la aseguradora sino también al 911, porque esto activa una serie de protocolos que ayudan a la localización de los vehículos robados. Por ejemplo, con arcos lectores u otros elementos.

BUENAS PRÁCTICAS

¿Cómo evitar fraudes?

Cada compañía tiene sus propios mecanismos para identificar robos simulados o fraudes. Por ejemplo, se cercioran que los clientes muestren las facturas originales de los vehículos que reportan como robados, rastreo de unidades por medio de la Procuraduría General de la República.

LA VOZ DEL EXPORTE

La impunidad hace suponer una colusión

Arturo Villarreal Palos (académico de la UdeG)

Con el aumento en el robo de vehículos en los últimos 12 meses, Jalisco está por encima de la media nacional. Para el investigador de la Universidad de Guadalajara, Arturo Villarreal Palos, esto coincide con hechos extraños, como la liberación del líder de una banda de ladrones que fue detenido el 17 de marzo en flagrancia junto con otras cinco personas.

“Hay que recordar que hace unos días uno de los principales líderes de los roba autos en Jalisco fue liberado de manera bastante irregular. Salió del penal hasta con una orden de aprehensión y desde el momento en que lo detiene la Policía y lo ponen a disposición de Fiscalía, los protocolos obligan a consultar las bases de datos, Plataforma México, para ver si tienen órdenes de aprehensión no sólo aquí sino a nivel nacional”.

Incluso, el día de la detención de los sujetos, la Policía de Guadalajara corroboró que uno ya contaba con órdenes de aprehensión. Pese a eso, destaca que un juez ordenó que se liberara a los seis, lamentó el académico. Posteriormente, la Fiscalía informó que inició procesos contra seis servidores del área de Reclusorios.

“Entonces todo esto hace suponer que podría haber colusión oficial con este tipo de organizaciones y esto hace que puedan trabajar con mayor impunidad. Eso es algo que debería ser analizado porque de otra manera no nos explicamos por qué el aumento tan desproporcionado”.

Y toda la impunidad, agrega, es lo que estimula que los criminales continúen con esta actividad. “El robo de autos es el tercer delito más cometido. Las medidas penales evidencian que no han funcionado, está muy penalizado el robo de vehículos, de autopartes, las actividades como remarcado de motores, etcétera. Lo que realmente puede disuadirlo es la eficacia en la aplicación de la ley”.

Así, “es necesario” que las autoridades implementen más operativos y un programa de investigación interna para detectar posible colusión de servidores públicos; y externa, para identificar a los principales cabecillas, detenerlos y castigarlos.

Mientras eso no ocurre, comenta, las únicas medidas para reducir este delito están en la prevención de los ciudadanos. “Es conveniente prever esto y contratar un seguro que le cubra el robo de su vehículo ya sea estacionado o mediante asalto, porque ya ahora casi la mitad de los robos de los vehículos ocurre así, porque ya es más difícil robarse los autos más modernos porque tienen varios candados”.

Efectos de la tecnología

Los robos violentos de automóviles aumentaron, sobre todo de los modelos más recientes, debido a que cada vez es más difícil para los ladrones robarse un auto, ya sea para abrirlo o para echarlo a andar, admite Carlos Jiménez.

“Es completamente cierto que los vehículos que son complicados para robar, por supuesto generan que los dueños de lo ajeno busquen el momento que les facilite poderse llevar el vehículo”.

Esto es, llegar con arma en mano directamente con la víctima cuando ésta ya se encuentra con el coche encendido y así despojarla del mismo.

Sin embargo, los vehículos que tienen bajos esquemas de seguridad aún tienen altos índices de robos, generalmente cuando están estacionados. “Las marcas difíciles de abrir son las que terminan yéndose del lado del robo con violencia”.

GUÍA

¿Cómo elegir un seguro de auto?

Más que los costos que ofrece cada empresa, son las condiciones lo que debe revisarse al momento de adquirir un seguro, explica Carlos Jiménez. Lo recomendable para el conductor es identificar su propia necesidad antes de contratar una cobertura. Por ejemplo, encontrar servicios adicionales que una persona crea que se va a necesitar.

También tomar en cuenta si la compañía ofrece indemnizaciones a valor comercial o al valor factura, evaluar hasta qué punto se quiere participar. En el caso del robo, el deducible va de 3 a 10 por ciento.

“Es bien importante tener la cobertura adecuada a tus necesidades en caso de robo porque se están robando más vehículos y las autoridades están recuperando menos vehículos. Si no tienes una buena protección, las probabilidades de que tu patrimonio se vea mermado por el robo de tu vehículo son importantes, y no olvidar que el automóvil, en algunas encuestas se ha referido como el segundo pat0rimonio más importante de la ciudadanía después de la casa. Entonces puede mermar de manera muy importante en la economía familiar”, expuso Jiménez.

REPORTAN 291 ASESINATOS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2017

Repuntan homicidios dolosos en Jalisco

El informe más reciente del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) resalta que durante el primer trimestre de este año se registraron en Jalisco 291 homicidios dolosos. Este indicador es superior a los reportados en el mismo periodo de los años 2014 (236), 2015 (216) y 2016 (268).

En este lapso, a nivel nacional hubo cinco mil 775 asesinatos. Los Estados que estuvieron por encima de Jalisco en esta medición son Guerrero, Estado de México, Baja California, Chihuahua, Veracruz, Michoacán y Sinaloa.

Francisco Rodríguez, doctor en Ciencia Forense por la Universidad Complutense de Madrid, afirma que un porcentaje alto de estas muertes en Jalisco se relacionan ejecuciones realizadas por el crimen organizado.

Destaca que la falta de coordinación de las autoridades municipales y estatales, que se documentó en los pasados altercados que tuvieron la Fiscalía del Estado y las Policías de Guadalajara y Zapopan, provoca que los miembros de estas bandas realicen su trabajo sin problema y hasta tiren los cuerpos con huellas de tortura.

“Falta la voluntad política de una integración entre la propia Fiscalía del Estado con las Policías municipales para trabajar en conjunto en grupos para el enfrentamiento y abatimiento del crimen organizado”.

Por otra parte, Jorge Tejada, miembro del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos del ITESO, señala que esta falta de coordinación también se da en las dependencias del Gobierno federal, pues no existe la comunicación entre las áreas operativas y de inteligencia de la Marina y el Ejército con las de la Policía Federal y la Gendarmería.

El académico remarca que otros problemas que acentuaron estos indicadores fueron el desarrollo de las actividades de la delincuencia organizada y las peleas de estos grupos por controlar diversas regiones.

Tejada señala que las autoridades deben auditar las estrategias y los objetivos del Plan Nacional de Seguridad y del Consejo Nacional de Seguridad para detectar qué mandos medios y altos de Fiscalía General del Estado han fallado.

“Esto implicaría cuestionar, traer a cuentas los nombramientos que ha hecho el fiscal general en el Estado y la propia actuación de él”.

Homicidios dolosos

Año Muertes 2013 337 2014 236 2015 216 2016 268 2017 291

Cifras del primer trimestre de cada año.

