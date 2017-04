Solalinde acusa obstrucción por parte de INM

El sacerdote intentó ingresar a La Ventosa, estación migratoria en el Istmo de Tehuantepec, pero se le impidió el paso

CIUDAD DE MÉXICO (21/ABR/2017).- El activista Alejandro Solalinde acusó al Instituto Nacional de Migración (INM) de obstruir su trabajo al impedirle en dos ocasiones el acceso a una estación migratoria de Tehuantepec, Oaxaca.

A través de su cuenta de Twitter, el sacerdote llamó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para que intervenga ante el INM para que no impida su trabajo como defensor de derechos humanos en sus estaciones migratorias.

Por la mañana, el sacerdote intentó ingresar a La Ventosa, estación migratoria en el Istmo de Tehuantepec, pero se le impidió el ingreso, denunció y por la tarde lo intentó nuevamente en la garita de Tepanatepec sin éxito alguno.

"Si el INM no fuera un sistema carcelario, sino administrativo, permitirían el acceso a defensores de DH por eso, ésta debe reformarse ya!", tuiteó.

"Por segunda vez en un mismo día, el INM me negó la entrada, ahora a la estación migratoria de Tepanatepec, Oax. No me dejan hacer mi trabajo".

Posteriormente, avisó en la misma red social que una mujer embarazada de origen nicaragüense perdió a su bebé después de ser detenida por agentes de migración en la garita de Tepanatepec.

"Hago responsable a Marcos Cortés Corpus, delegado del @INAMI_mx en Oax x la muerte de bebé en gestación al no brindarle la atención médica necesaria", denunció.

Finalmente, llamó a las autoridades a otorgar un oficio de salida de la estación migratoria a los familiares del bebé fallecido y la reparación de los daños.