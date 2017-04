Derechos humanos de Duarte no están garantizados: defensa

''Más allá del debido proceso, se corren riesgos que no deben ser de esa forma'', dice Alejandro Jaimes, abogado del ex gobernador de Veracruz

CIUDAD DE MÉXICO (20/ABR/2017).- Alejandro Jaimes, abogado del ex gobernador de Veracruz Javier Duarte, aseguró que "no están garantizados la integridad física y los derechos humanos de Javier Duarte en la prisión de Guatemala", luego de su primera audiencia en el Quinto Tribunal de aquel país.

"En el momento en que es bajado de la camioneta a las oficinas de la audiencia hubo un maremoto de gente, quisimos pensar que son reporteros, entre ese maremoto de personas pueden pasar muchas cosas. El señor venía con esposas en las manos, vimos que fue rebasado el círculo de seguridad, hubo personas que lo increparon cara cara, esto puede pasar a una situación no grata, más allá de la opinión de cada persona. Más allá del debido proceso, se corren riesgos que no deben ser de esa forma", dijo.

Hoy jueves, medios mexicanos han consignado que "Javier Duarte de Ochoa cayó como un costal en la celda de la patrulla". Al ser "lanzado con fuerza por miembros de un cuerpo policial de élite de Guatemala para eludir el enjambre de periodistas, camarógrafos y fotógrafos, y esposado".

Por otra parte, Jaimes dijo que su equipo analiza apelar la decisión de preventiva contra Duarte, pues "fue precipitada".

El abogado explicó que Pablo Campuzano lo asistió de manera particular, "no como parte del equipo de Marco Antonio del Toro".

Rechaza allanarse a extradición

Javier Duarte rechazó ayer miércoles, en una audiencia ante un tribunal, la opción preliminar de “allanarse” para ser extraditado a México y, con la condición de conocer primero la solicitud formal de extradición que el Gobierno mexicano remitirá a Guatemala, se reservó el derecho de acogerse después a un trámite expedito para ser repatriado y sometido a la justicia de su país por los cargos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Ante el Tribunal Quinto de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, en el piso 11 de la Torre de Tribunales, el ex gobernador de Veracruz dijo: “En este momento no puedo allanarme, sino hasta que llegue la solicitud formal de extradición y sea evaluada por mi defensoría.

“Esto no quiere decir que no lo vaya a hacer [a allanarse], sino que me reservo ese derecho hasta que llegue la solicitud formal de extradición y una vez siendo evaluada por la defensoría que está a cargo de este caso, pueda determinar el que me pueda allanar, por lo cual en este momento me reservo este derecho hasta que llegue la solicitud por parte del Gobierno mexicano de la solicitud de extradición”, contestó Duarte de Ochoa.