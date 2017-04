Javier Duarte rechaza ante tribunal extradición a México... por el momento

Quiere que su defensa analice la solicitud de las autoridades mexicanas y las pruebas en su contra

GUADALAJARA, JALISCO (20/ABR/2017).- Javier Duarte dejó para otro momento aceptar su extradición a México. En la audiencia ante el Quinto Tribunal de sentencia penal de Guatemala, el ex gobernador de Veracruz se reservó el derecho a allanarse a la extradición hasta que llegue la solicitud formal del Gobierno mexicano.

Custodiado por más de 20 policías y portando un chaleco antibalas, Duarte se presentó ante la autoridad y aseguró que quiere que primero su defensoría analice la solicitud así como las pruebas de las autoridades mexicanas para solicitar su extradición.

“No puedo allanarme toda vez (que) no conozco la solicitud formal del Gobierno mexicano. Con esto no quiere decir que no me vaya a allanar. Primero debo conocer la solicitud”.

Durante la audiencia, la Fiscalía leyó detalles de las acusaciones de las autoridades mexicanas contra Duarte, señalado por utilizar empresas fantasma y prestanombres para adquirir propiedades y bienes de manera ilícita. Junto a tres abogados defensores, Duarte escuchó los señalamientos sin pronunciarse al respecto. El ex mandatario veracruzano aseguró que llevaba seis meses en el país centroamericano.

El tribunal determinó que mientras eso ocurre, Duarte continuará en prisión en la capital guatemalteca.