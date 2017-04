Prevén dictamen de desafuero de ex tesorero de Duarte el 27 de abril

Señalan que todo dependerá de la votación a la que se llegue en el interior de la Sección Instructora

CIUDAD DE MÉXICO (19/ABR/2017).- El presidente de la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, Ricardo Ramírez Nieto, adelantó que el próximo 27 de abril presentará el dictamen del desafuero del ex tesorero de Javier Duarte y diputado priista, Tarek Abdalá, sin embargo, no descartó que pudiera haber un empate al interior de este órgano legislativo, el tema se muera y ya no alcance a llegar al pleno.

“No es que sea mentira, sino que se interpreta de alguna manera, en un sentido, un dispositivo de la ley y yo lo interpreto de otra manera; sin embargo, como les vuelvo a repetir, yo no pretendo entrar en ninguna confrontación, ni en imponer el criterio que yo establezco de la interpretación de ese precepto. Si ellos traen como fecha límite para el 28 de abril, pues habrá dictamen, habrá dictamen para el día 27 de abril”, dijo en entrevista durante la sesión ordinaria.

Al consultarle si habría tiempo para que se votará en el pleno debido a que el periodo ordinario vence el próximo 30 de abril, respondió que todo va a depender de la votación a la que se llegue al interior de la Sección Instructora.

“Depende de la votación al interior de la Sección Instructora, la propia ley establece cuál es el mecanismo. Si hay un empate al interior de la Sección Instructora, se vuelve a convocar ahí mismo para ver si se vuelve a votar para ver si hay desempate y si no, se vuelve a convocar, y ya, ahí queda. Pero si hay mayoría, la propia ley lo establece, que se viene al pleno”, destacó.

- Si hay una votación de empate en la segunda vuelta, ¿el expediente queda muerto?

- Ese expediente queda muerto, pero habrá que atender las condiciones de la resolución.

Explicó que si hay un empate al interior de las comisiones, si pasa al pleno para que haya un desempate, pero en el caso de la Sección Instructora es diferente, cabe recordar que este órgano legislativo la integran: Ricardo Ramírez Nieto (Presidente-PRI), Sandra Méndez Hernández (PRI), Omar Ortega (PRD) y Juan Pablo Piña (PAN).