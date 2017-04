Morena no tiene relación con Duarte: López Obrador

Considera que la captura del político veracruzano es un truco político del PRI para ganar elecciones

GUADALAJARA, JALISCO (18/ABR/2017).- Luego de una semana llena de declaraciones por parte de los políticos mexicanos, Andrés Manuel López Obrador apareció en un video en el que da su versión sobre las acusaciones en su contra por parte de Josefina Vázquez Mota.

La candidata a la gubernatura del estado de México, Josefina Vázquez Mota señaló los rumores que dicen que tanto Morena como su líder, López Obrador, recibieron dinero del ex gobernador de Veracruz Javier Duarte.

En el video publicado este lunes en su página de Facebook, López Obrador dijo que considera que la detención de Duarte es un truco político para manipular el resultado de las próximas elecciones estatales, ya que el PRI y el PAN están nerviosos por el crecimiento de su partido.

También dijo Morena no tiene ninguna relación con Duarte y que contrario a lo comentado por Josefina, no recibieron dinero del ex gobernador. López Obrador comentó que los dichos en su contra sólo son un intento para “enlodar a Morena”.

La grabación ya supera las 300 mil reproducciones en la cuenta oficial del líder de Morena. En este además hace muchos otros comentarios sobre los partidos políticos contrarios y sus integrantes que, según su versión, confabulan para debilitar a Morena.