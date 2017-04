Duarte aceptará extradición: abogado

El ex gobernador de Veracruz regresará a México para enfrentar los cargos por delincuencia organizada y lavado de dinero que se le imputan

CIUDAD DE MÉXICO (17/ABR/2017).- Javier Duarte de Ochoa, ex gobernador de Veracruz detenido la noche de este sábado en la capital de Guatemala, aceptaría la extradición a México y su traslado podría ser rápido, dijo su abogado, Rodrigo Sandoval. “Tuve la oportunidad de platicar con él y dice que está esperando su extradición y a sus abogados de México. Entiendo que sí va a aceptar su extradición”.

El defensor ofreció una entrevista al diario El Financiero cuando salía del Fuerte de Matamoros: la prisión en la que Duarte espera su proceso, y la cual es considerada “VIP” (para personas importantes) debido a que recientemente fue remodelada y reinaugurada en julio del año pasado.

En ese espacio, ubicado en el interior de un cuartel militar, hay menos de 30 internos, incluyendo al ex gobernador. En el Fuerte de Matamoros también se encuentran otros políticos, jefes del narcotráfico de aquel país e incluso los familiares del actual mandatario guatemalteco, Jimmy Morales. Es conocida como “la cárcel de los políticos”.

Duarte, según el abogado, aceptará la repatriación y regresará a México para enfrentar los cargos que se le imputan por delincuencia organizada y lavado de dinero.

El sábado, Javier Duarte fue detenido en un lujoso hotel de la zona turística del municipio de Panajachel, departamento de Sololá, tras 185 días de mantenerse en condición de prófugo. Autoridades guatemaltecas dijeron que si bien el proceso de extradición apenas inicia, el tiempo máximo es de 60 días, de acuerdo con convenios bilaterales.

En el proceso de extradición participan ambas cancillerías, así como distintos órganos judiciales de Guatemala que tienen que cumplir distintos trámites.

La Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la PGR coordinó con autoridades guatemaltecas para ubicar a Duarte. La investigación arrojó domicilios, números telefónicos y vehículos que usó el ex gobernador para trasladarse en el país vecino, así como los contratos con las aerolíneas privadas en las que se trasladó.

Omar Hamid García Harfuch, titular de la AIC, explicó que fueron “diversas compañías” las que se encargaron de mover a Duarte por diferentes puntos de ese país. La PGR ofrecía una recompensa de 15 millones de pesos por cualquier información que condujera al arresto del ex gobernador, pero al ser una operación coordinada por unidades de inteligencia la que permitió dar con él, la recompensa no fue entregada.

Karime Macías acompañaba a su esposo en Guatemala, pero no estaba con él al momento de la aprehensión. La ex primera dama de Veracruz no cuenta con órdenes de aprehensión o investigación en su contra, por lo que se puede mover libremente en territorio guatemalteco o mexicano.