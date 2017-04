Familia de Duarte, clave en arresto del ex gobernador

Un vuelo privado que salió el viernes desde Toluca rumbo a Guatemala facilitó la ubicación del señalado; sus tres hijos iban a bordo

CIUDAD DE MÉXICO (17/ABR/2017).- La captura del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, se logró gracias a un vuelo privado rumbo a Guatemala en el que viajaron ocho de sus familiares. Los hijos del ex priista, Emilio, Carolina y Javier estaban entre ellos.

De acuerdo con la bitácora de vuelo, que fue filtrada a El Universal, el avión partió el viernes desde Toluca con rumbo a Guatemala. Según las líneas de investigación actuales, el ex gobernador habría cruzado esa frontera apenas 72 horas antes.

Así, la Procuraduría General de la República (PGR) rastreó el vuelo y siguió la ruta de los familiares para dar con el paradero del ex priista, quien fue arrestado a las 21:00 horas del sábado. Él se encontraba acompañado por su esposa, Karime Macías; sin embargo ella no estaba en la misma sala cuando los agentes le colocaron las esposas. Hasta el momento su paradero es incierto.

Alberto Elías Beltrán, subprocurador jurídico y de Asuntos Internacionales de la PGR, explicó que para el arresto del ex gobernador se sumaron agentes de la Policía Nacional de Guatemala, la Interpol, la PGR y la Policía Federal mexicana.

Duarte, agregó el director de la Agencia de Investigación Criminal de esa dependencia, Omar Hamid García Harfuch, era rastreado por las áreas de inteligencia mexicanas desde noviembre pasado, cuando fue arrestado el primo de Karime Macías, Mario Medina Gazón, con pasaportes falsos para la pareja y siete mil 500 dólares americanos.

“Se pudieron determinar diferentes líneas de investigación que conducían a la estancia en Guatemala de personas que estaban ayudando a Javier Duarte”, dijo el funcionario en una rueda de prensa ofrecida desde la embajada de México en Guatemala, la tarde de ayer.

Una recepcionista del hotel “La Riviera de Atitlán”, ubicado a tres horas de la capital de Guatemala, confirmó a El Financiero que el señalado estaba hospedado en un apartamento privado, con playa privada, acompañado por su esposa, sus hijos y suegros. Según la fuente, Javier Duarte no se registró, sino que al ser un departamento privado, el dueño del lugar dio las llaves al exgobernador de Veracruz.

Duarte dirigió entre 2010 y 2016 al Estado de Veracruz por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), y está acusado por desvíos millonarios de fondos públicos, tanto federales como del Estado. Miguel Ángel Yunes, actual gobernador en esa Entidad, señaló que hasta la fecha él recuperó cerca de mil 200 millones de pesos, pero que el desfalco sería de miles de millones de pesos más, tanto en efectivo como bienes.

Duarte enfrenta cargos por operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada; según las investigaciones, utilizó fondos públicos para comprar inmuebles dentro y fuera de México, mediante testaferros y contratos con empresas fantasma.

Durante su gestión, Veracruz, uno de los estados más ricos del país por sus recursos petroleros y agrícolas, quedó fuertemente endeudado y se multiplicaron las desapariciones, secuestros y asesinatos, incluyendo una veintena de periodistas.

Sus ex secretarios de Finanzas, de Seguridad Pública y de Infraestructura y Obras se encuentran detenidos bajo distintos cargos. Yunes aseguró que hay más órdenes de aprehensión contra otros funcionarios.

PARA SABER

México y Guatemala firmaron un tratado bilateral de extradición que da un plazo de 60 días para presentar “por la vía diplomática” la solicitud formal de extradición, en este caso, contra Javier Duarte. Al cumplir con este trámite, el tribunal de aquel país citará al reclamado a una audiencia, y a partir de ese momento podrá iniciar su defensa y aportar pruebas. Las resoluciones que dicte la autoridad judicial podrán ser recurribles.

Cuando el tribunal determine su extracción, turnará el expediente al Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala para que éste proceda con su entrega a las autoridades en México.

UNA PRISIÓN "VIP"

• El Fuerte de Matamoros, o San Rafael de Matamoros, donde se encuentra actualmente recluido el ex gobernador Javier Duarte, es una prisión conocida como “la cárcel de los políticos”, pues fue el primer centro al que llegó el ex presidente Otto Pérez Molina, tras su renuncia y detención en 2015 en medio de un escándalo de corrupción en las aduanas.

• Allí se encuentra Marvin “El Taquero” Montiel, un sanguinario narcotraficante condenado a 800 años de prisión por el asesinato de decenas de personas.

• También están recluidos allí dos diputados que perdieron inmunidad y tres ex diputados detenidos por el caso conocido como de “plazas fantasma”, donde supuestamente contrataron a personal inexistente para quedarse con el dinero de las nóminas.

CRONOLOGÍA

2016

3 de marzo

Miguel Ángel Yunes Linares, candidato de la coalición Unidos para Rescatar Veracruz, interpone denuncia contra Javier Duarte de Ochoa.

21 de julio

Priistas solicitan la expulsión de Javier Duarte del partido.

24 de agosto

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) audita las cuentas personales del gobernador de Veracruz, Javier Duarte, de cinco funcionarios de su gobierno, y de otros cuatro gobernadores.

29 de agosto

El delegado de la Secretaría de Economía (SE) en Veracruz, José Antonio Mansur Beltrán, renunció a su cargo después de ser acusado como prestanombres de Duarte.

5 de septiembre

El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) votó por unanimidad la invalidez de las leyes anticorrupción en Chihuahua y Veracruz que protegían a sus gobernadores de acusaciones por actos irregulares.

12 de octubre

Javier Duarte de Ochoa solicitó licencia para enfrentar acusaciones en su contra de presunta corrupción.

14 de octubre

Apoyado por funcionarios estatales, abordó un helicóptero del Gobierno de Veracruz y escapó. El Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, gira orden de aprehensión dentro de los autos de la causa penal número 97/2016, por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia Ilícita.

25 de octubre

Javier Duarte de Ochoa fue expulsado por unanimidad de las filas del Partido Revolucionario Institucional (PRI), organización política en la que militaba desde 1995.

2 de noviembre

Elementos de la Procuraduría General de la República (PGR) y de la Policía Federal catearon una propiedad en el Estado de Chiapas, donde se tenía conocimiento que se encontraba Javier Duarte.

11 de noviembre

La PGR ofrece 15 millones de pesos por información que permita la captura de Duarte.

18 de noviembre

Agentes de la Policía Federal detuvieron en el Aeropuerto Internacional de Tapachula a un hombre identificado como Mario Medina, quien llevaba con él dos pasaportes falsos con las fotografías de Javier Duarte y de su esposa, Karina Macías Tubilla. Los pasaportes estaban a nombre de Alex Huerta del Valle y Gabriela Ponce Arriaga.

2017

25 de enero

Interpol activa ficha roja para localizar a Javier Duarte.

25 de febrero

Se catea una bodega donde se hallaron esculturas, pinturas, diarios y libretas de las cuentas bancarias de la esposa de Duarte, Karime Macías.

13 de abril

Versiones periodistas afirman que Duarte fue visto en Canadá, lo que resultó falso.

15 de abril

Duarte es detenido en un hotel de Guatemala.

GUÍA

La lista negra del PRI

En los últimos años, militantes destacados del PRI se han visto envueltos en escándalos que provocaron sanciones al interior del tricolor; incluso algunos han pisado la cárcel.

Estos son algunos de ellos:

1.- Mario Villanueva Madrid

Gobernador de Quintana Roo entre 1993 y 1999. Desapareció luego de que la PGR inició la investigación en su contra, pues presuntamente había recibido entre 400 mil y 500 mil dólares por permitir la libre manipulación de cargamentos de droga en la entidad.

Fue capturado en 2001 en Cancún, y en mayo de 2010 fue entregado a las autoridades de EU, de donde fue liberado en diciembre de 2016 y trasladado a México el 18 de enero de 2017.

Lo reingresaron al Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial (Ceferepsi), en Ayala, Morelos, para cumplir su condena de más de 22 años por los delitos contra la salud y lavado de dinero, en la modalidad de colaborar al fomento para posibilitar la ejecución de ilícitos de esta índole.

2.- Raúl Salinas de Gortari

Hermano del ex presidente Carlos Salinas de Gortari. El 28 de febrero de 1995 ingresó al Penal de Máxima Seguridad de Almoloya de Juárez como coautor intelectual del homicidio del entonces secretario general del PRI, José Francisco Ruiz Massieu, a pesar de que el propio inculpado se declarara inocente.

En 2001, Raúl Salinas es acusado para que investiguen el origen de 130 millones de dólares depositados en cuentas de Suiza, que ese mismo gobierno buscó decomisarle. Después de 10 años de estar en la cárcel, el también conocido como “hermano incómodo” salió de la prisión de Santiaguito, en el Estado de México.

3.- Manuel Muñoz Rocha

Ex diputado federal del PRI. Fue acusado del asesinato del secretario general del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, José Francisco Ruiz Massieu. Sin embargo, en marzo de 2009, un tribunal determinó la prescripción del delito por este homicidio, y con ello quedó sin efecto la orden de aprehensión contra el priista. Desde entonces no se conoce su paradero.

4.- Andrés Granier

Gobernador de Tabasco entre 2007 y 2012. En junio del 2015 fue detenido, acusado del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita y también se le acusó por evasión fiscal. Incluso se le mencionaba por el desvío de mil 900 millones de pesos del erario estatal. Además, en mayo del 2015 se conoció un audio de Granier Melo donde alardea de su estilo de vida refinado y cosmopolita, donde presuntamente se escucha una conversación que sostiene con un escolta de apodo “El Ruso” y con su hijo Fabián Granier. En esa conversación, el tabasqueño presume que en su guardarropa hay unos 400 pares de zapatos, 400 pantalones, 300 trajes y mil camisas, todos de marca.

5.- Javier Duarte de Ochoa.

Gobernador de Veracruz con licencia, quien este 25 de octubre fue expulsado del PRI. Es el primer caso de un gobernador expulsado del partido antes de que acabe su mandato. La PGR lo señala por recursos de procedencia ilícita y lavado de dinero.

6.- Tomás Yarrington

Durante su gestión como gobernador de Tamaulipas (1999-2005) surgieron sus presuntos nexos con el Cártel del Golfo y Los Zetas.

Durante ese periodo estuvo en la mira de agencias estadounidenses como el FBI y la DEA. Además, la investigación de Estados Unidos indica que la campaña para gobernador de Tamaulipas fue financiada por el Cártel del Golfo.

Con dos órdenes de búsqueda por parte de la Interpol, es acusado de delitos contra la salud, distribución de drogas, lavado de dinero, fraude bancario y estructuración de operaciones de dinero.

Fue arrestado por agentes de la unidad antinarcóticos en Florencia, Italia, al salir de un restaurante en la plaza de la Signoria.

El ex gobernador, de 60 años, negó su identidad mostrando una licencia y un pasaporte mexicano falso que lo identificaba como José Ángel Márquez Pérez. Fue ingresado a la cárcel de Sollicciano en Italia, en espera de su extradición a México o Estados Unidos.

7.- Rodrigo Medina

Ex gobernador de Nuevo León de 2009 a 2015. Actualmente enfrenta un proceso judicial y se le acusa de los delitos de peculado y daño al patrimonio estatal.

La fiscalía estatal reclama al ex mandatario tres mil 567 millones de pesos por presunto quebranto al patrimonio del Estado, pero al no ser un ilícito considerado grave no merece prisión preventiva. Pese a eso, Medina estuvo recluido 19 horas en el penal de Topo Chico a finales de enero pasado.

8.- César Duarte

Gobernador de Chihuahua durante el periodo 2010-2016. A él y a algunos de sus colaboradores se les acusa de realizar un desfalco al erario por alrededor de seis mil millones de pesos. La Interpol emitió el 31 de marzo de 2017 la notificación de búsqueda, localización y detención en su contra.

9.- Roberto Borge

Mandatario de Quintana Roo de 2011 a 2016. Acumula cuatro denuncias ante la Procuraduría General de la República y dos más ante la fiscalía estatal; una de ellas es por la venta irregular de nueve mil 500 hectáreas de reserva territorial a familiares cercanos y amigos, a un precio del 1% respecto al valor real.

10.- Humberto Moreira

Gobernador de Coahuila (2005 -2011) y presidente del PRI (4 de marzo al 2 de diciembre de 2011). Fue señalado por endeudar al Estado con más de 33 mil millones de pesos. Renunció al PRI cuando la Auditoría de Coahuila concluyó que la deuda se adquirió cuando él gobernaba la Entidad. La PGR concluyó, en noviembre de 2013, que no había pruebas suficientes para inculparlo.

Fue detenido por el Gobierno de España en enero de 2016, señalado por lavado de dinero, malversación, cohecho y organización criminal, aunque sólo permaneció una semana en prisión. Tres años antes, la revista Forbes colocaba su nombre en su listado de “los 10 mexicanos más corruptos”. Él ocupaba la posición número siete.

