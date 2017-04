Difunden video de Javier Duarte riéndose tras detención

El exgobernador aparece sentado con actitud relajada y sonriente a pesar de estar esposado

CIUDAD DE MÉXICO (16/ABR/2017).- Un video de 19 segundos en el que aparece el ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, tras ser detenido ha comenzado a circular a través de redes sociales.

En la grabación se ve a Duarte sentado en una silla en el lobby del hotel donde fue detenido anoche en Guatemala, sin embargo, la actitud corporal del ex mandatario es relajada y sonriente a pesar de estar esposado.

Se escuchan las voces de al menos dos personas que no están a cuadro y se puede observar como Javier Duarte voltea de un lado a otro para seguir el hilo de la conversación. Aunque no es audible lo que se dice en la grabación, se puede ver que Duarte Ochoa sonríe un par de veces y apunta: “¿Te está molestando?”.

Javier Duarte de Ochoa tuvo su última aparición pública el 12 de octubre de 2016, cuando pidió licencia a su cargo como gobernador de Veracruz. En aquella ocasión dijo en entrevista con Loret de Mola que el permiso era solicitado "para enfrentar los cargos en su contra".

Fue hasta seis días después cuando un juez federal otorgó a la Procuraduría General de la República (PGR) la orden de aprehensión solicitada en contra del ex mandatario por su probable responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal.

Duarte fue capturado al oeste de la capital guatemalteca. Tras su detención y de que un juez le hiciera saber el motivo de su captura, Duarte fue trasladado a la capital de Guatemala y recluido en la prisión de Matamoros, ubicada dentro de un cuartel militar.

El ex gobernador de Veracruz de 43 años, llegó a la capital custodiado por lo menos dos docenas de policías guatemaltecos y a su ingreso a prisión dijo "No tengo comentarios, gracias" a preguntas de The Associated Press.

El ex gobernador estuvo prófugo de la justicia mexicana desde hace seis meses. La Procuraduría General de la República en un comunicado dijo el sábado que ya trabaja en la solicitud de extradición.