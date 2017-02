Barbosa descarta renunciar al PRD

“Mi opinión desde ayer es no incorporarme a Morena y mantenerme en el PRD”, dice el senador

CIUDAD DE MÉXICO (28/FEB/2017).- El coordinador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el Senado, Miguel Barbosa, aseguró que pese a que apoya a Andrés Manuel López Obrador rumbo a la presidencia en el 2018, no presentará su renuncia al sol azteca por congruencia con sus ideales.

“Mi opinión desde ayer es no incorporarme a Morena (Movimiento de Regeneración Nacional) y mantenerme en el PRD”, dijo el senador en entrevista con Ciro Gómez Leyva.

Negó que busque una candidatura en el Movimiento de Regeneración Nacional.

"No llego a este apoyo portando la candidatura de Puebla con Morena. No espero tener una ruta como de quien llega a incorporarse a algo que ya está en marcha. No lo hago por eso, todo va a quedar aquí y no espero una bienvenida de López Obrador", sostuvo.

“Para mí es un asunto de congruencia, tenemos una posición progresista de izquierda, digamos una definición que en el escenario electoral está configurado. Yo nunca seré parte de un PRD donde hay una alianza con el PAN y ahí los van a llevar, eso es un asunto de incongruencia”, agregó.

Barbosa asegura que se siente muy tranquilo por su decisión de apoyar a López Obrador.

“Me quedo con López Obrador, el PRD no tiene una ruta hacia el 2018. Miguel Ángel Mancera nunca asumió una posición fuerte en la búsqueda de esta candidatura”, dijo.

Sobre el jefe de Gobierno, Miguel Barbosa expresó “es un hombre de enorme nobleza, con el que yo pude tener trabajo político, legislativo, el apoyo a su favor por casi cinco años y me expresé públicamente a favor de su figura, de su persona como candidato a la presidencia de la república. Creo que no asumió una posición fuerte frente a esta ruta, creo que al final quedó o lo tienen entrampado en la lógica de las corrientes”.