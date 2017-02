La Arquidiócesis Primada de México cuestiona experiencia de Videgaray

'No vemos altura ni inteligencia en los responsables de atender esta crisis humanitaria'

GUADALAJARA, JALISCO (27/FEB/2017).- “Se necesita pericia, experiencia, no aprendices, donde hacen falta verdaderos maestros del arte de la diplomacia y sensibilidad humana y política”, expresó la Arquidiócesis Primada de México con respecto a la falta de estrategias por parte del Gobierno mexicano para defender la soberanía nacional y apoyar a los migrantes que viven en Estados Unidos.

A través del semanario religioso Desde la fe, la Arquidiócesis arremete contra las políticas del Gobierno federal, cuyo encargado de la diplomacia y de defender a los paisanos en ese país es Luis Videgaray, quien recién designado como titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores dijo que llegaba a ese cargo para “aprender”.

La publicación hace hincapié: “No vemos firmeza en la defensa de nuestra soberanía; no vemos dignidad en el trato con nuestro vecino del Norte; no vemos estrategias eficaces para ayudar a nuestros connacionales; no vemos altura ni inteligencia en los responsables de atender esta crisis humanitaria”.

En el texto editado por la Arquidiócesis que encabeza el cardenal Norberto Rivera Carrera se enfatiza que, ante el terrorismo de la política migratoria del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el Gobierno mexicano “continúa explicando lo del gasolinazo, mientras el país arde en la violencia, la inestabilidad económica y la obscena corrupción mientras nuestros hermanos inmigrantes no tienen quien los defienda ni a quién acudir”.