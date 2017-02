Hace falta experiencia, no aprendices en la diplomacia: Arquidiócesis

Se hizo hizo un llamado a la población nacional y del país vecino para frenar la ola de odio hacia los migrantes

CIUDAD DE MÉXICO (26/FEB/2017).- “Se necesita pericia, experiencia, no aprendices donde hace falta verdaderos maestros del arte de la diplomacia y sensibilidad humana y política”, expresó la Arquidiócesis Primada de México con respecto a la falta de estrategias por parte del gobierno mexicano para defender la soberanía nacional y apoyar a los migrantes.

A través del semanario religioso Desde la fe, autoridades eclesiásticas mencionaron que las conferencias episcopales de México y Estados Unidos han hecho un esfuerzo por atender esta crisis, que el Papa Francisco ha hecho pronunciamientos y manifestado su preocupación además de que ha unido a las iglesias de estas dos naciones para que se trabaje en clase junto en favor de los indocumentados, pero afirman que hace falta mucho más.

En el texto citado se hace hincapié en que “la cobardía no es prudencia, ni la estridencia es virtud; sin embargo, no vemos firmeza en la defensa de nuestra soberanía; no vemos dignidad en el trato con nuestro vecino del norte; no vemos estrategias eficaces para ayudar a nuestros connacionales; no vemos altura ni inteligencia en los responsables de atender esta crisis humanitaria".

El editorial destacó que Donald Trump amenazó como candidato y ahora la está cumpliendo como Presidente de los Estados Unidos, porque “los mexicanos indocumentados serán deportados, no solo aquellos que tienen antecedentes penales sino cualquiera que haya ingresado sin papeles, no importa si es un trabajador ejemplar, si paga sus impuestos y es parte del desarrollo de ese país".

En este sentido mostró preocupación por las posibles violaciones a sus derechos humanos que padecerán los connacionales.

“Todo mexicano indocumentado será deportado sin miramiento alguno, sin ningún respeto a su dignidad humana, sin tomar en cuenta sus derechos fundamentales, sin importar en qué situación quedé su familia. Todos serán tratados como criminales y enviados a México; pero no solo eso, también serán devueltos a nuestro país los inmigrantes no mexicanos que hayan cruzado por nuestro territorio”.

En el texto editado por la Arquidiócesis que encabeza el cardenal Norberto Rivera Carrera se enfatizó que ante el terrorismo de Donald Trump, el gobierno mexicano “continúa explicando lo del gasolinazo, mientras el país arde en la violencia, la inestabilidad económica y la obscena corrupción mientras nuestros hermanos inmigrantes no tienen quien los defienda ni a quién acudir; están huérfanos y no saben qué hacer pues no confían en un gobierno que es el causante de su exilio; es más se han dado cuenta que a la clase política no le interesa su suerte”.

Se subrayó que por parte del gobierno apenas y se destinaron mil millones de pesos soda atender esta emergencia humanitaria y se hizo una crítica por el valor que le dan a los mexicanos migrantes que anualmente envían alrededor de 30 mil millones de dólares al país “para aliviar la miseria de incontables familias a las que nuestra clase política no ha sido capaz de brindar un desarrollo digno”.

Por último, hizo un llamado a la población nacional y del país vecino para frenar la ola de odio hacia los migrantes. “Se echa de menos no sólo la solidaridad nacional, sino la internacional para poner un freno al racismo, al odio y al terrorismo del indigno presidente norteamericano”.