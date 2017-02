Han muerto más por diabetes que por la Revolución: Narro

El secretario de Salud informa que más de un millón cien mil personas han fallecido por esta enfermedad

GUADALAJARA, JALISCO (23/FEB/2017).- La enfermedad de la diabetes en el país ha matado más personas en lo que va del presente siglo, en comparación con las que murieron durante la Revolución Mexicana.

Más de un millón 100 mil personas han fallecido por diabetes y representa una cifra preocupante, aseguró el secretario de Salud federal, José Narro Robles, durante su conferencia magistral en el inicio del XIX Congreso Internacional de Avances en Medicina Hospital Civil de Guadalajara.

“Cuando hice la suma de las defunciones a lo largo de este siglo, cuando revisé cuántos mexicanos han fallecido entre 2000 y 2015, me llevé una sorpresa: han muerto por diabetes este siglo XXI en México, más mexicanos que aquellos que murieron en la Revolución Mexicana”.

En entrevista posterior, el secretario mencionó que después de la emisión de la alerta epidemiológica por diabetes y sobrepeso en México, se propuso extender algunas de las medidas que han resultado exitosas en el combate a la obesidad, pero también se propondrán medidas con la Secretaría de Educación Pública (SEP), para actuar con prevención desde la infancia.

“Tenemos el compromiso de en una o dos semanas recoger todos los cambios que se sugirieron; vamos a hacer un trabajo en las escuelas, con los niños, con los profesores y actividades con los padres de familia; soy de los que creen que la salud empieza en la casa, sigue en la escuela, sigue en el sitio de trabajo, la salud no está en el hospital”.

Este programa será de medición en el próximo ciclo escolar, con el impulso del ejercicio en las escuelas y énfasis en las niñas, quienes tienen más sobrepeso y obesidad, de acuerdo a la encuesta de medio camino de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut).

“Las niñas no están haciendo ejercicio como los niños, en los niños se detuvo e incluso bajó un poco la tasa, la frecuencia y la prevalencia de obesidad y sobrepeso; en las niñas no, me preocupa mucho el caso del medio rural, porque las mujeres subieron de manera muy preocupante”.

EL INFORMADOR / THAMARA VILLASEÑOR