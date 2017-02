Renato Sales rechaza que México esté en guerra

‘No es verdad que llevemos 10 años de guerra’; señaló que a los delincuentes no se les debe ver como enemigos, sino como personas que violan las normas

CIUDAD DE MÉXICO (22/FEB/2017).- “No es verdad que la guerra continúe, no es verdad que llevemos 10 años de guerra, no es cierto, no es guerra”, dijo el comisionado nacional de Seguridad (CNS), Renato Sales Heredia.

Durante la firma del convenio de colaboración entre la CNS y la Red Nacional de Consejos Ciudadanos, Sales Heredia señaló que a los delincuentes no se les debe ver como enemigos, sino como personas que violan las normas y deben ser consignados y procesados.

Ante el presidente de la Red y del Consejo Ciudadano de la Ciudad de México, Luis Wertman Zaslav; el titular de la Comisión Nacional de Seguridad precisó que lo que se busca con la ley de seguridad interior es normar la actuación de las fuerzas armadas en casos particulares, en apoyo a la autoridad civil.

Para ello, mencionó que se necesitan policías con carrera profesional porque “no es posible que pidamos cualquier carrera para ser policía, si alguien quiere ser policía, tendrá que cursar la Licenciatura en Ciencias Policiales, la Licenciatura en Investigación Criminal”.

Celebró la firma de convenio que implica el trabajo conjunto entre la corporación y los consejos ciudadanos de los estados que componen la Red, lo que permitirá agilizar el tiempo de reacción en aspectos de prevención y atención a eventos de tipo delictivo.

“Este convenio tiene que ver justamente con lo que hemos estado impulsando desde la Comisión Nacional de Seguridad, trabajar por y para los ciudadanos en nuestro país”, expresó.

En su oportunidad, Luis Wertman Zaslav resaltó la importancia que tenemos los ciudadanos de involucrarnos en la solución de los problemas y para ello caminar de la mano con buenas autoridades.

Agregó que si la participación de la sociedad no se da somos los propios ciudadanos quienes fallamos en la resolución de nuestros problemas, por lo que consideró relevante unir esfuerzos siempre con la autoridad, porque juntos “no habrá ningún muro que no podamos derribar ni sobrepasar”.