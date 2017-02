No son tiempos para 2018: José Narro

El secretario de Salud asegura que por ahora tiene un compromiso con el Presidente Peña, en el cumplimiento de su trabajo

CIUDAD DE MÉXICO (22/FEB/2017).- “El partido en el que yo milito no ha hecho ningún pronunciamiento en ningún sentido, lo he dicho, todavía no son tiempos”, expresó José Narro Robles, secretario de Salud, luego de que Miguel Barbosa, coordinador perredista afirmará que el ex rector de la UNAM está colocado en la ruta del 2018 como eventual candidato del PRI a la Presidencia de la República.

Al instalar el Consejo Estatal de Salud de Oaxaca, el funcionario federal aseguró que por ahora tiene un compromiso con el Presidente Enrique Peña Nieto, quien lo invitó a formar parte de su gabinete hace poco más de un año como titular de Salud.

“Trato de cumplir con trabajo, esfuerzo y resultados en la tarea que me encomendó, ese es mi compromiso. Van a venir momentos en que se tengan que tomar definiciones, cuando vengan habrá una opinión, esperemos que lleguen los momentos, no hay convocatoria, no hay pronunciamiento, hay gente que tiene prisa, hoy yo cumplo con mi trabajo”.

Con respecto a las medidas impuestas por el presidente estadounidense Donald Trump en contra de los migrantes indocumentados, el secretario federal reiteró que el sector salud está trabajando en conjunto con diversas instancias como SRE, Segob, SEP y Sedesol para implementar un plan de acciones y responder a “todos los hermanos que deciden regresar o son deportados a México”. Añadió que de cada 10 migrantes que vuelven, 7 de ellos cuentan con seguro popular y afirmó que los que no lo tengan podrán ser incorporados a algún sistema de salud.

Resaltó que en los 50 consulados que tiene México en el país vecino existe un programa de Ventanillas de Salud, en donde más de 4 millones de mexicanos han sido atendidos. Narro Robles recordó que un compromiso que asumió es el de apoyar a todos los paisanos que tienen quebrantos emocionales por ser deportados. “Tenemos que responder, si algo tiene la sociedad mexicana es esa actitud solidaria, tenemos que trabajar por la comunidad, aportar esfuerzo personal por la colectividad, asegurar que tendrán respuesta del gobierno y de la sociedad”.

En la gira que realizó por Oaxaca, el secretario Narro recibió de manos del gobernador Alejandro Ismael Murat Hinojosa el bastón de mando de la entidad. Además, resaltó que la salud convoca, une, es capaz de superar diferencias ideológicas, de partido, de credo y de orientaciones; al tiempo que subrayaba que es uno de los derechos fundamentales, elemento que incluye, indispensable para el crecimiento individual y colectivo.

En el patio central de palacio de Gobierno de Oaxaca, Narro Robles tomó protesta a los integrantes del Consejo Estatal de Salud, luego de que la secretaria técnica, Gabriela del Refugio Velásquez Rosas, dio la bienvenida y se proyectó un video sobre los servicios que en este rubro se ofrecen en el estado.

Frente al el comisionado Nacional de Protección Social en Salud, Gabriel O’Shea Cuevas, funcionarios federales y estatales, legisladores y representantes del sector salud oaxaqueño, José Narro insistió que la salud tiene que ver con todo y está en todas partes, se relaciona con las acciones y actividades de los seres humanos.

Puntualizó que la alianza entre los gobiernos federal y de Oaxaca en favor de la salud “vela por el desarrollo de la niñez oaxaqueña, atenderla, proporcionarle estimulación oportuna y vigilancia en su crecimiento es fundamental, se trata de una de las mejores inversiones”.

Durante la clausura de la sesión de instalación, el mandatario estatal Murat Hinojosa, expuso que la cooperación de los gobiernos federal y de Oaxaca se avanza en la materia.

Informó que se autorizó una inversión por 155 millones de pesos para el Hospital de Juchitán, 110 millones al Hospital Civil, ambos en obra y equipamiento, y más de 56 millones de pesos para 50 ambulancias que atenderán las ocho regiones de la región.

Luego, Narro Robles puso en marcha el acelerador lineal y la rehabilitación del quirófano del Centro de Oncología y Radioterapia del estado. Esta tecnología de punta beneficiará a la población oaxaqueña que padece algún tipo de cáncer, ya que recibirán tratamiento sin afectar sus órganos.

Serán beneficiados los afiliados al Seguro Popular, pero también los derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social y del ISSSTE, es decir, al conjunto de la población.

En su visita, el titular de la Secretaría de Salud federal encabezó la inauguración y develación de la placa alusiva del Centro Regional de Desarrollo Infantil y Estimulación Temprana (CEREDI), el cual beneficiará a 60 mil menores oaxaqueños afiliados al programa Prospera.

Con una inversión de casi 12 millones de pesos, este centro busca fomentar, promover y atender la salud mental infantil y el neurodesarrollo. Contará con servicios especializados de pediatría, trabajo social, terapias física y del lenguaje, enfermería, psicología, nutrición y rehabilitación, entre otras, las cuales formarán parte de la red integral de atención a menores de cinco años de edad para fortalecer el crecimiento de niños y niñas.

Más tarde, Narro Robles recorrió las instalaciones del Hospital Especializado de la Mujer Oaxaqueña, cuya inversión fue de 115 millones de pesos y el cual entrará en funcionamiento en el segundo semestre de este año. Anualmente otorgará servicios gineco-obstétricos y perinatales a más de 728 mil mujeres de entre 15 y 49 años en edad fértil y, sobre todo, atención digna.