Tengo que agarrar un partido para que me lleguen recursos: El 'Cuau'

‘No tengo partido, pero no puedes ir como independiente porque te crucifican y no tienes apoyo de nadie’, manifestó el edil de Cuernavaca

CUERNAVACA, MORELOS (22/FEB/2017).- El alcalde de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco Bravo, dijo que por ahora no se afilió al Partido Encuentro Social (PES), pero aseguró que ese instituto político le ofreció su apoyo en el tema de la seguridad.

“No tengo partido, pero no puedes ir como independiente porque te crucifican y no tienes apoyo de nadie. No me estoy sumando a Encuentro Social, simplemente fue un apoyo que me dio, el cual se lo agradezco”, indicó Cuauhtémoc Blanco.

El ex futbolista se reunió con los legisladores federales del Partido Encuentro Social en la Cámara de Diputados, a fin de establecer con los líderes de ese instituto político la situación que enfrenta la capital morelense en el tema de la inseguridad, dijo Blanco en rueda de prensa.

En esa reunión lo acompañó la regidora Grethel Streber Ramírez del PES, y el secretario Técnico del ayuntamiento, José Manuel Sanz.

Pero “Cuau” también ha sido apoyado por el senador del PRD, Fidel Demédicis Hidalgo, principal detractor del gobernador Graco Ramírez, quien le ofreció apoyo para bajar recursos de la federación y destinarlos a la obra pública.

Lo mismo hizo el diputado federal de Tabasco por el PRD, Candelario Pérez Alvarado, en noviembre pasado, así como el presidente de la Cámara de Diputados, Javier Bolaños Aguilar.

El presidente municipal recordó que desde su campaña la ciudadanía demandó mayor seguridad, por eso le dio una oportunidad al gobernador Graco Ramírez, y firmó el convenio de colaboración para la implementación del Mando Único, pero después de un año, acusó, el resultado en materia de seguridad no es favorable.

“Ahora quiere por sus pantalones decir que es un decreto, sólo falta que meta un decreto para sacarme de la presidencia”, ironizó Blanco.

Comentó que ayer martes, durante su reunión con los líderes del PES, manifestó que peleará hasta el último minuto para tener el control de la Policía Municipal porque la seguridad en Cuernavaca no está bien, aunque el gobernador Graco Ramírez y el comisionado de Seguridad, Alberto Capella, perjuren que está bien. “Eso no es verdad porque a cada rato hay asesinatos por todas partes”, expresó el edil.

Blanco dijo que una de sus propuestas es apoyarse por elementos de la Policía Federal por tres meses, mientras se prepara la Policía Municipal plena y apta para cuidar a los ciudadanos. También mencionó que son alrededor de 300 millones de pesos que llegan al estado para la seguridad de los habitantes, sin embargo, dijo los han manejado mal.

“Tengo que agarrar un partido para que me den esos recursos, ahorita no estoy pensando en uno, pero como independiente te matas, tú solo no tienes quien te apoye”, expresó Blanco.