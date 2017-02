México no aceptará imposición extranjera: Videgaray

El titular de la SRE asegura que el Gobierno actuará a favor de la defensa de los derechos de los mexicanos

CIUDAD DE MÉXICO (22/FEB/2017).- El gobierno y el pueblo de México no aceptarán disposiciones que de manera unilateral un gobierno le quiera imponer al otro, "no lo vamos a aceptar porque no tenemos por qué hacerlo, no es del interés de México", sostuvo el canciller Luis Videgaray Caso.

Lo anterior, dijo, ante las recientes disposiciones en materia migratoria que ha emitido el gobierno de Estados Unidos, tema fundamental que se tendrá que discutir con los secretarios estadounidenses que visitan a partir de este miércoles el país.

En la sede la Secretaría de Relaciones Exteriores, su titular ratificó que "el Gobierno de México, va a actuar por todos los medios jurídicamente posibles para la defensa de los derechos humanos de los mexicanos en el exterior".