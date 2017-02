Emilio Lozoya gastó 174 mil pesos diarios en viajes con aeronaves

La ASF menciona que el ex director de Pemex usó las aeronaves de la paraestatal para moverse dentro de la Ciudad de México, pero también a EU y otras entidades

GUADALAJARA, JALISCO (21/FEB/2017).- El exdirector de Pemex Emilio Lozoya Austin, destituido el año pasado del cargo y quien fue involucrado en las investigaciones por supuesta corrupción contra la empresa brasileña Odebrecht, hizo durante 2015 más de 900 traslados en aeronaves de la paraestatal, que costaron 62 millones de pesos ese año, 174 mil pesos diarios en promedio, de acuerdo con datos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

La información de la ASF está publicada en un informe disponible en internet (informe.asf.gob.mx), dedicado a "Adquisición, arrendamiento, mantenimiento y uso de equipo de transporte terrestre y aéreo", con fecha del 19 de enero de 2017. Auditó gastos por 969 millones de pesos del presupuesto 2015 para renta de vehículos.

Entre otras cosas, el reporte señala que, con la información disponible, Pemex no implementó mecanismos de control sobre aeronaves como un helicóptero Eurocopter EC-145 y un avión Cessna Sovereign, y no emitió la documentación necesaria, "por lo que no existe transparencia en el uso de estos bienes y no se pudo verificar si los vuelos se realizaron para los fines institucionales".

Lo que sí señalan los datos de la ASF implican que Lozoya Austin usó las aeronaves de Pemex para moverse dentro de la Ciudad de México, pero también para viajar a playas de otras entidades y a algunos sitios en Estados Unidos. Los viajes incluyen traslados de su casa, en Cuajimalpa, a la Torre Pemex.

Con el avión Citation Sovereign, Lozoya Austin hizo 162 traslados nacionales en ese año a sitios como Cancún, Zihuatanejo, Huatulco y Ciudad del Carmen, o 21 ocasiones a Estados Unidos, con destinos como las playas exclusivas de Westhampton e East Hampton, en Nueva York.

El costo promedio de cada viaje en avión: 288 mil pesos. El promedio de cada viaje en helicóptero: 13 mil 500 pesos.