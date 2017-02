Abogados del 'Chapo' preparan juicio político contra Videgaray

José Refugio Rodríguez relata una serie de supuestas anomalías que se dieron para concretar la extradición el pasado 19 de enero

GUADALAJARA, JALISCO (21/FEB/2017).- La defensa de Joaquín Guzmán Loera, encabezada por José Refugio Rodríguez, prepara una demanda de juicio político contra el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, por violar los tratados de extradición entre México y Estados Unidos.

El abogado sostuvo en una entrevista en Radio Fórmula que los delitos por los que se la acusa al narcotraficante no son los que se reclamaron en la petición de extradición al país vecino.

“El actual secretario de Relaciones Exteriores que llegó a “aprender” está dictando un acuerdo en donde resuelve dar su consentimiento para una excepción al principio de especialidad, esto en una flagrante violación al Artículo 17 del Catálogo de Extradiciones de México y Estados Unidos, donde se establece de manera clara que una persona no puede ser juzgada por sus hechos, y con ello, delitos, que no hayan sido materia de la petición de extradición”, detalló Rodríguez.

El abogado relató la serie de supuestas anomalías que se dieron para concretar la extradición el pasado 19 de enero, un día antes de la investidura de Dondald Trump.

Luego de que el 18 de enero la Suprema Corte negó atraer los dos últimos recursos con los que los abogados pretendían frenar la extradición del capo, el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal en la Ciudad de México tomó el caso y también dio por concluidos los dos amparos.

“Sorprendentemente al día siguiente (el 19 de enero) sin notificar (los integrantes del Quinto Tribunal) sesionan y resuelven, sin darnos oportunidad de estar presente en la audiencia en donde se discutieron estos asuntos”, acusó Rodríguez.

Ese mismo día la instancia lo envió a la SRE, la embajada ya había presentado una solicitud donde se dio la excepción al Principio de Especialidad.

“Videgaray le da entrada, le da vista a la Procuraduría General de la República en forma en un procedimiento anormal, porque no hay un precepto que diga que se maneje, y la Procuraduría General de la República dice que no tiene ningún inconveniente que Joaquín y que esa regla de excepción se le aplique a Joaquín para que sea juzgado en Estados Unidos por delitos que no fueron materia de la petición de extradición”, explicó el defensor.

De acuerdo con Rodríguez, se trata de una flagrante violación al Artículo 17 del Tratado de Extradición entre México y Estados Unidos y “una evidente violación” a los derechos fundamentales de su cliente.

José Refugió Rodríguez afirmó que por estas razones hay materia suficiente para presentar una demanda de juicio político contra Luis Videgaray.

“Lo tenemos que hacer, lo vamos a hacer porque un Estado debe proteger a sus connacionales, no los puede entregar mediante un acto de sumisión y de cobardía ante las amenazas de un presidente flojo como es Trump”.