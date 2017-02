Policías estaban armados en Nochixtlán, concluye CNDH

El ombudsman revela que elementos de la PF pidieron al director del IMSS en Oaxaca que no recibiera a pobladores lesionados

CIUDAD DE MÉXICO (21/FEB/2017).- El titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, informó que este organismo concluyó que los elementos de las policías locales que participaron en el enfrentamiento de Nochixtlán, Oaxaca, del 19 de junio del 2016, sí iban armados y hubo una deficiente revisión por parte del notario público 65 del estado, quien solamente reportó que los policías no llevaban armas de fuego ni punzocortantes.

“Previo al inicio del operativo a las 04:30 de la mañana, en el destacamento de la Policía Federal, ubicado en San Pablo Etla, el notario público número 65 de la ciudad de Oaxaca, sólo hizo un recorrido visual, sin verificar a detalle a los integrantes de las corporaciones policiales y señaló que: ‘sólo portan kit policiaco antimotines, sin armas de fuego, ni punzocortantes, sólo lanzadores simples de agentes químicos’, asimismo que inspeccionó los vehículos terrestres que tuvo a la vista certificando que: ‘en su interior no existían armas de fuego ni punzocortantes’, sin embargo se ha documentado que hubo elementos de las corporaciones estatales que acudieron armados al inicio del operativo”, sostuvo González ante los legisladores federales.

Al entregar su Informe Preliminar ante la Comisión Especial de Nochixtlán en la Cámara de Diputados, Luis Raúl González Pérez informó que elementos de la Policía Federal pidieron al director del Hospital Regional del IMSS de Oaxaca que no recibiera a población civil lesionada después de la refriega por cuestiones de seguridad.

“Se tiene copia del oficio del director del Hospital Regional del IMSS en la ciudad de Oaxaca quien señaló que recibió en esas instalaciones a policías federales, quienes le solicitaron atender a sus elementos lesionados y que por cuestiones de seguridad no recibiera a población civil lesionada, a lo que el encargado de ese hospital, respondió que no podía hacer eso toda vez que era una institución encargada al cuidado de salud y por ley se encontraba obligado a prestar el servicio a quien lo requiriera, esto se está revisando junto con las otras evidencias de la investigación”, describió.

Además, la CNDH concluyó que en este operativo del 19 de junio, los elementos policíacos no cumplieron con los protocolos, y está por determinarse el uso de la fuerza.

“Los hechos no pueden quedar impunes y que la sociedad debe conocer la verdad de lo acontecido en esa fecha, es preciso insistir en que la CNDH no investiga delitos, eso es responsabilidad exclusiva de las autoridades ministeriales, y judiciales, lo que investiga la CNDH son violaciones a derechos humanos, en ese sentido en los hechos del 19 de junio se requiere dilucidar por qué no se cumplieron los protocolos de actuación por parte de las corporaciones policiales así como determinar lo relativo al uso de la fuerza, esto es parte de lo que estamos por concluir”, agregó.