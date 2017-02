Cuba niega ingreso a Felipe Calderón

Tampoco la ex ministra chilena Mariana Aylwin pudo entrar a Cuba, donde pretendía participar en un homenaje a su padre, el expresidente chileno Patricio Aylwin, según registran medios de Chile: de acuerdo con El Mercurio, por la noche de ayer lunes la encargada de Educación de 2000 a 2003 se enteró de la prohibición en el mostrador de la aerolínea, en Santiago.

Agradeció al personal de Aeroméxico por sus atenciones. “Sé que no es culpa de Ustedes”, agregó.

“AMX: Nos informa migración de Cuba que pasajero FCH no está autorizado para entrar a Cuba y solicita que no sea documentado en vuelo AM451”, publicó Calderón en la red social.

Calderón Hinojosa escribió en su cuenta de Twitter que inmigración de Cuba no le acreditó el ingreso a la isla por lo que no pudo completar su documentación.

CIUDAD DE MÉXICO (21/FEB/2017).- El ex presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, no pudo ingresar a Cuba para asistir a un homenaje por el aniversario luctuoso de Oswaldo Payá por problemas migratorios.

Autoridades de inmigración no le acreditaron el ingreso a la isla y no pudo completar su documentación

El ex presidente mexicano comparte a través de Twitter que autoridades cubanas no le autorizaron el ingreso. EL INFORMADOR / ARCHIVO

AMX: Nos informa Inmigración de Cuba que pasajero FCH no está autorizado para entrar a Cuba y solicita que no sea documentado en vuelo AM451

@RosaMariaPaya lamentablemente no podré estar con Uds en el homenaje a tu admirado padre. Inmigración de Cuba solicitó que no me documenten.