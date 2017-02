Gobierno federal presenta estrategia para prevenir violencia en escuelas

Se basa en tres acciones, entre ellas: identificar conductas de riesgo y brindar apoyo psicológico, así como inhibir la entrada de armas y drogas

CIUDAD DE MÉXICO (20/FEB/2017).- Los secretarios de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y de Educación, Aurelio Nuño Mayer, presentaron el Plan de Acción para la Convivencia Escolar y la Prevención Social de la Violencia, para mejorar la seguridad en los planteles educativos del país.

Dicha estrategia se basa en tres acciones: identificar conductas de riesgo entre los alumnos y brindar apoyo sicológico; inhibir la entrada de armas y drogas a las escuelas, con el programa Mochila Segura, así como el manejo y uso de las redes sociales entre los estudiantes.

Durante la presentación del plan, el titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Miguel Ángel Osorio Chong, afirmó que el número de emergencias 911 tendrá protocolos de atención de la violencia en escuelas.

El funcionario federal aseveró que los niños y niñas de México son lo más importante, y garantizar que la escuela siga siendo el espacio más seguro para ellos es tarea de todos.

A su vez el titular de la Secretaría de Educación (SEP), Aurelio Nuño Mayer, afirmó que el trabajo conjunto es lo más importante para el nuevo modelo educativo que impulsa el gobierno federal.

El funcionario "Si trabajamos juntos con educación y unidad, México será un país invencible".

Reforzarán el programa ‘Mochila Segura’ en escuelas del país

Aurelio Nuño Mayer informó que se reforzará en todo el país el programa "Mochila Segura", a fin de prevenir violencia y promover la sana convivencia entre los estudiantes.

El titular de la Secretaría de Educación (SEP) indicó que para reforzar y mejorar los programas que buscan prevenir y evitar la violencia en escuelas, se trabajará para lograr mayor cooperación, bajo la directrices de la Segob en conjunto con todos los gobernadores del país.

Al respecto anunció que para fortalecer el programa "Mochila Segura" se tomarán en cuenta todas las recomendaciones que da la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), y éste se extenderá a todo el país, ya que actualmente sólo se aplica en 20 estados, donde se evitó la entrada de armas blancas y de fuego.

"Sin duda ayuda a que no entren las armas. No es infalible, no es la única solución, pero sin duda ayuda y queremos trabajar en ello", dijo el funcionario encargado de la política educativa en el país.

Reconoció que el programa ha provocado polémica, sin embargo indicó que estará acompañado de una estrategia integral, pues "gracias a este programa, con que se detecte un arma, es un programa que vale la pena, es un programa que está evitando que tuviéramos un accidente o una desgracia".

Nuño Mayer indicó que se trabaja en el Plan Nacional de Convivencia, el cual a través de materiales educativos permite que los niños tengan mayor seguridad en sí mismos, se conozcan y se vinculen para trabajar conjuntamente con el resto de sus compañeros.

Refirió que dicho plan se extenderá de 20 mil escuelas a 70 mil planteles, como primer esfuerzo para después extenderlo a todos los planteles educativos del país.

Para la educación media superior se trabaja en el programa "Construye", el cual busca que los jóvenes en este nivel puedan afianzar la confianza en sí mismos y aprendan a trabajar en equipo y relacionarse con los demás. Éste se extenderá de dos mil escuelas a siete mil.

"Lo más importante es el trabajo que hacemos de manera conjunta para el nuevo modelo educativo", el cual tiene como principal innovación volver, como parte del currículum educativo, a las habilidades socioemocionales.

Señaló que con ello se pone a la vanguardia al Sistema Educativo mexicano en materia de educación, para que los niños desde pequeños aprendan conocerse, a estar seguros de sí mismos, a ser felices, y a través de ello aprendan a trabajar en equipo y convivir con los demás.

Finalmente, dijo que evitar que los menores reciban mensajes nocivos y de violencia es tarea de todos, que aprendan los niños y niñas a manejar el Internet y que busquen mensajes con contenido para que estén bien informados.

En este marco dijo que es responsabilidad de las autoridades apoyar a los maestros para que desde la escuela se oriente a los estudiantes, pero también es responsabilidad de los padres de familia.

"Si trabajamos todos juntos y nos unimos, y nos unimos a través de la educación, por nuestros niños y nuestras niñas, como hoy lo estamos proyectando, México será un país invisible", concluyó.