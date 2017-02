Roce de aviones de Aeroméxico ‘no fue nada’: Ruiz Esparza

Señaló que 'fue un roce de un alerón con otro alerón, no pasó nada, no hubo ningún herido ningún lesionado y afortunadamente todo bien'

CIUDAD DE MÉXICO (20/FEB/2017).- El secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, refirió que "no fue nada" el impacto entre los alerones de dos aviones de Aeroméxico ocurrido en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) este 20 de febrero.

"El reporte que tengo es que no hubo nada, afortunadamente, fue un roce de un alerón con otro alerón, no pasó nada, no hubo ningún herido ningún lesionado y afortunadamente todo bien", subrayó durante el Foro Nacional de Turismo 2017.

Agregó que el suceso se generó en pista de rodaje, "son accidentes que no deben presentarse, pero cuando se presentan que no pase nada y no pasó nada".

Por otra parte, anunció que al finalizar el 2017, el aeropuerto de Cancún, Quintana Roo será el más grande del país.