Acusan a Graco Ramírez de violar autonomía municipal de Cuernavaca

Cuauhtémoc Blanco advirtió que no se dejará del gobernador, a quien señala de ser el impulsor de su destitución

CUERNAVACA, MORELOS (16/FEB/2017).- El presidente municipal de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco, recibió el apoyo del cuerpo edilicio para levantar la voz contra el gobernador Graco Ramírez y exigir respeto a la soberanía y autonomía de la ciudad.

El regidor Jorge Pallares Morales dijo que los decretos publicados por el gobierno del estado para declarar que los bienes inmuebles Casa Morelos y Plaza de Armas forman parte del dominio único del Poder Ejecutivo, violentan la autonomía municipal.

“El Ejecutivo morelense quiere adueñarse de la plaza pública, incluso asumir facultades del Ayuntamiento al pretender regular el comercio en vía pública y prohibir a los comerciantes ejercer su trabajo dejándolos sin el sustento para sus familias”, expuso en sesión de Cabildo.

“Hoy, como regidor de Acción Nacional, quiero fijar mi postura y rechazo total a las reiteradas violaciones por parte del ejecutivo a nuestra autonomía municipal. ¿Dónde ha quedado el municipio libre y autónomo? Una y otra vez ha sido violentado”, manifestó el concejal de filiación panista.

Por su parte, el edil Cuauhtémoc Blanco dijo que defenderá a toda costa los derechos de los ciudadanos del municipio de Cuernavaca y la autonomía constitucional: “Voy a defender al municipio a muerte y no me voy a dejar del gobernador; lo voy a defender a muerte, aquí no hay que tapar el sol con un dedo”, aseguró.

En respuesta, el gobierno estatal emitió un comunicado en el cual expresa que el decreto tiene por objetivo recuperar y dignificar los espacios públicos para mejorar la convivencia ciudadana. El gobierno expone que el decreto se fundamenta en la Ley General de Bienes del Estado de Morelos, que establece las facultades que tiene el Gobernador para incorporar bienes al Estado, además de implementar las normas de vigilancia y aprovechamiento de los bienes de servicio público y tomar las medidas administrativas encaminadas a obtener, mantener o recuperar la posesión de ellos; así como procurar la remoción de cualquier obstáculo. Pero Blanco advirtió que no se dejará del gobernador Graco Ramírez, a quien lo acusa de ser el impulsor de su destitución.

“El señor gobernador Graco Ramírez se ha pasado, pero voy a seguir defendiendo la autonomía municipal. Voy a seguir peleando y no me voy a quedar con los brazos cruzados, no soy una persona agachona, sino alguien que va de frente y la próxima semana verán la respuesta”, señaló el edil.

El ex futbolista cuestionó los constantes viajes del gobernador Graco Ramírez a otros países y ciudades del país porque en su opinión hay cosas más importantes por hacer en la entidad morelense.

"El gobernador no está, sale a otras ciudades y su obligación es estar aquí porque el estado enfrenta una situación difícil de inseguridad”, indicó Blanco Bravo.

“Va seguir el golpeteo, esto no va a parar pero no me voy a dejar, me voy a seguir defendiendo y si me siguen demandando pues voy a seguir haciendo las controversias y la próxima semana ustedes lo verán”, sostuvo.

El alcalde capitalino también acusó que el gobernador Ramírez “está ahorcando muy fuerte al municipio”, pero él se defenderá porque el que nada debe nada teme y su único propósito es trabajar para los ciudadanos. Por otra parte, dijo que ante la ola de violencia que registra la capital del estado apoyará la solicitud para que comparezca el secretario de Seguridad, Jesús Pérez Abarca, porque la seguridad no está bien y la ciudadanía exige mayor protección.