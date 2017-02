Colectivos piden exhumar cuerpos en fosas de Veracruz

Denuncian que decenas de cadáveres fueron enviados por las autoridades a fosas comunes, sin haber cumplido con todos los protocolos de identificación

XALAPA, VERACRUZ (16/FEB/2017).- Integrantes y dirigentes de Colectivos de Búsqueda de Personas Desaparecidas en Veracruz, demandaron al gobierno federal y estatal exhumar cientos de cuerpos que fueron enviados a fosas comunes legales en panteones municipales sin que se les hayan practicado estudios de ADN.

Momentos antes de sostener un encuentro con el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Rafael Campa Cifrián, el Colectivo por la Paz Xalapa y la Red de Madres Veracruz, denunciaron que decenas de cuerpos fueron enviados por las autoridades a fosas comunes sin haber cumplido con todos los protocolos de identificación, por lo que es necesario sacarlos para realizarles nuevas pruebas.

De acuerdo con documentos oficiales de la Fiscalía General del Estado -en poder de El Universal- se tiene un registro de 83 fosas comunes legales a lo largo y ancho del territorio veracruzano.

En documento oficial obtenido por vía de la transparencia, se da cuenta que en esas fosas comunes se tiene un registro de 570 cuerpos que fueron inhumados por diversas causas, que van desde restos sin identificar o de familiares con escasos recursos.

En las fosas comunes legales los cadáveres son sepultados de manera individual, sobre todo aquellos no identificados remitidos por ministerios públicos y fiscales, pero también es un área donde el panteón designa terrenos a personas de escasos recursos que no tienen para sepultar o no tienen para comprar propiedades.

El documento oficial, que se nutrió de una búsqueda de información en la Fiscalía de Investigaciones Ministeriales, en las Fiscalías Coordinadoras Especializadas, en las Fiscalías Regionales y en la Dirección del Centro de Información e Infraestructura Tecnológica de la Fiscalía General del Estado, revela el número de cuerpos en cada panteón municipal que se depositó en las fosas comunes.

La fosa común del puerto de Veracruz es la que tiene el mayor número de cuerpos con 192, seguido del panteón Palo Verde de la ciudad de Xalapa con 25 cuerpos.

Sin embargo, la cifra oficial sobre Xalapa difiere sobre la denunciada por colectivos de desaparecidos, quienes aseguran que en esa fosa hay cerca de 180 cuerpos enviados a la fosa común.

La presidenta del Colectivo por la Paz Xalapa, Sara González Rodríguez, afirmó que es necesario exhumar los cuerpos relacionados con hechos delictivos para realizarles nuevos estudios.

“Ese es el primer punto que estamos exigiendo que antes de analizar tanto cuerpo que están sacando en fosas clandestinas y de predios, que se haga el que está en los panteones y en las periciales de la fiscalía”, dijo.

Entrevistada en la Fiscalía General del Estado, la activista, aseguró que en las áreas de periciales de la Fiscalía General y en las Fiscalías Regionales aún hay cuerpos que no han sido debidamente identificados.

“Tan sólo en Palo Verde se habla de 182 cuerpos a parte hay que ver los demás panteones, en Veracruz hay cuerpos ilegalmente en las fosas comunes que son legales. No le hicieron un ADN a cada cuerpo que llevaron ahí, además la ley estipula que mínimo seis meses deben guardar los cuerpos para hacerles los estudios”, agregó.

Consideró que debe haber responsabilidades penales de ex Procuradores General de Justicia, quienes permitieron que cuerpos sin sus estudios correspondientes fueran enviados a la fosa común.

“Sí todo el gobierno está metido hasta el ombligo, es la verdad, todo mundo hasta el ombligo y por eso no hemos recibido respuestas concretas y reales, porque todo mundo está metido y todo mundo se cubre y la policía sigue trabajando de manera ilegal como lo ha venido haciendo en los últimos diez años”, denunció.

Por su parte, la integrante de la Red de Madres Veracruz, Lourdes Rosales Calva, también se pronunció a favor de revisar las fosas comunes, sobre todo las de Xalapa y Veracruz, donde presumen que hay decenas de cuerpos sin identificar.

“No hay registro, todos queremos que se reabran porque la verdad no están identificados, tan sólo en Palo Verde (Xalapa) hay 190 cuerpos, que se abran todas, en el puerto de Veracruz en el Jardín y Municipal queremos que se revisen”, expuso.