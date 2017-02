Gutiérrez advierte 'descarrilamiento mayúsculo' en relación México-EU

''La relación entre México y Estados Unidos, más específicamente entre sus gobiernos, se encuentran en un punto crítico'', declara

CIUDAD DE MÉXICO (16/FEB/2017).- El embajador designado de México en Estados Unidos, Gerónimo Gutiérrez Fernández, advirtió que la relación bilateral con Estados Unidos está en un “posible descarrilamiento mayúsculo”, por lo que se debe trabajar en procurar una buena relación.

“La relación entre México y Estados Unidos, más específicamente entre sus gobiernos, se encuentran en un punto crítico. Hay a mi juicio la oportunidad de descarrilamiento mayúsculo, no me encontraría aquí si no pensara que hay que procurar una buena relación con Estados Unidos, (de no ser así) no hubiera aceptado esa encomienda”, expresó Gutiérrez durante un encuentro con la bancada del artido de la Revolución Democrática (PRD) en el Senado.

Gutiérrez Fernández aseguró que relación entre ambos países no debe ser a cualquier costo ni bajo cualquier condición.

"Y nunca, por supuesto, en detrimento de esta relación", expresó el también ex subsecretario para América del Norte de la SRE