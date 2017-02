Peña agradece a América Latina apoyo ante políticas de Trump

'Los buenos amigos destacan en los momentos de dificultades', declaró el presidente

CIUDAD DE MÉXICO (14/FEB/2017).- El presidente Enrique Peña Nieto agradeció públicamente las muestras de apoyo que han ofrecido a México algunas naciones de América Latina, apoyando al país en medio de la crisis abierta con EU a raíz de las políticas comerciales y migratorias anunciadas por el presidente Donald Trump.

"Agradezco a los pueblos de América Latina y el Caribe su apoyo, solidaridad y afecto. Gracias en nombre de todos los mexicanos", indicó Peña Nieto en la inauguración del encuentro del Organismo para la Proscripción de las Armas Nucleares en América Latina y el Caribe (Opanal), que acoge la Ciudad de México.

"Los buenos amigos destacan en los momentos de dificultades y para los mexicanos ha sido muy emotivo recibir su respaldo. Es un gesto que valoramos enormemente", añadió.

Peña Nieto hizo esta afirmación en el acto conmemorativo del 50 aniversario del Tratado de Tlatelolco, suscrito en Ciudad de México y por el que América Latina y el Caribe se convirtió en la primera región del mundo densamente poblada en prohibir la fabricación y uso de arsenales nucleares.

El agradecimiento se produjo al final de un discurso en el que reafirmó el compromiso de la región con el multilateralismo y recordó que el Tratado de Tlatelolco ha sido "una de las contribuciones más contundentes, notorias y propositivas" de esa zona del mundo a "la paz y la estabilidad" en el planeta.

El pasado 6 de febrero en Brasilia los presidentes de Argentina, Mauricio Macri, y de Brasil, Michel Temer, mostraron su empatía con México al invocar el "efecto Trump" para proponer un acercamiento entre ese país y el Mercosur.

Un día antes, Macri llamó a Peña Nieto "para destacar la cercanía y amistad entre ambos países y expresar la solidaridad del pueblo y Gobierno argentino frente a la nueva posición adoptada por el Gobierno de los Estados Unidos de América", informó entonces la Presidencia mexicana.

En la última cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), celebrada el 25 de enero en Bávaro, en el este de República Dominicana, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, señaló que "la solución para detener la migración no son muros ni fronteras", en alusión a los planes de Trump.

Otro de los mandatarios presentes, el boliviano Evo Morales, también condenó el muro que el republicano pretende construir en la frontera con México.

El domingo un grupo de intelectuales uruguayos firmaron una carta en solidaridad con México y para mostrar su "indignación" hacia la idea del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de hacer un muro en la frontera con ese país.

La carta fue suscrita por la ex vicecanciller uruguaya Belela Herrera, el ex ministro de Industria uruguayo Roberto Kreimerman, el historiador Gerardo Caetano, el ex embajador de Uruguay ante Aladi y Mercosur Gonzalo Rodríguez Gigena, y por el economista uruguayo José Manuel Quijano, entre otros.

Este lunes, la titular de la Secretaría General Iberoamericana (Segib), la costarricense Rebeca Grynspan, manifestó su respaldo a México ante Estados Unidos al reunirse con el canciller mexicano, Luis Videgaray.

Grynspan expresó sus deseos de "que las diferencias sean resueltas por la vía del diálogo y la concertación", indicó el Gobierno mexicano sobre el encuentro.