Cesan a cinco policías implicados en agresión a compañera en Tabasco

Luego de difundirse video de los hechos, los elementos fueron puestos a disposición de la Fiscalía

VILLAHERMOSA, TABASCO (13/FEB/2017).- La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) informó hoy el cese de cinco policías implicados en una agresión sexual exhibida en un video contra una de sus compañeras y tres de ellos cuentan con orden de aprehensión, una de las cuales ya se cumplimentó.



En un comunicado, la corporación apuntó que el probable responsable se encuentra ya a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE).



Indicó que la baja de los cinco elementos se produjo el sábado 11 de febrero, luego que el martes 7 el área de Asuntos Internos de la SSP abrió el expediente SSP/OAI/AI/014/2017, contra quien o quienes resulten responsables de los hechos difundidos en el video.



Desde el martes 7 de febrero, la FGE también abrió la Carpeta de Investigación CI-FGEN-293/2017, a partir de la denuncia que presentó la víctima, lo que hasta el momento tiene bajo indagación a cinco probables responsables, a tres de los cuales se les giró orden de aprehensión.



Una de los ordenamientos judiciales fue cumplimentado el sábado 11 de febrero y este mismo fin de semana el Juez de Control formuló la imputación, luego que el policía se entregara a las autoridades y por tratarse de un delito grave se encuentra en prisión, abundó.



La SSP señaló que aunque el hoy imputado colaboró en su detención, el hecho no lo exime de alguna responsabilidad penal, por lo que el martes 14 se celebrará la audiencia de vinculación a proceso, con lo que dará inicio la etapa intermedia y se dictará el plazo para el cierre de investigaciones.



Refirió que la FGE continúa las indagaciones sobre el caso, que por tratarse de un delito sexual en agravio de una mujer se radicaron en la Unidad de Violencia de Género.



De igual forma, reiteró el exhorto para quienes tengan acceso al video donde se exhibe el ilícito, a que no lo reenvíe ni lo compartan en redes sociales, a fin de no revictimizar a la persona agraviada.