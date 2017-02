En defensa de connacionales, no hay partido político: Graco Ramírez

'El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, agrede a los mexicanos y vamos a defendernos unidos', expresó el mandatario de Morelos

PHOENIX, ARIZONA (11/FEB/2017).- El presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), Graco Ramírez, señaló que en la defensa de los mexicanos en Estados Unidos, se trabaja en unidad sin importar religión, color o partido político.

“Vamos a trabajar en unidad para defender a México y los mexicanos, no hay de otra, no importa la religión, el color y el partido. Requerimos de la política y quien no quiera entender qué momento vive México se van a equivocar y la historia los va a juzgar”.

El mandatario de Morelos aseguró que es momento de actuar en unidad para no permitir la agresión a los connacionales y tampoco a México. “El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, agrede a los mexicanos y vamos a defendernos unidos".

Al participar en Arizona en el foro "Agenda Migrante: una visión desde los connacionales", Graco Ramírez recordó que el mandatario estadounidense sembró falsas esperanzas en mucha gente y mintió sobre las dificultades económicas de su país a causa de los migrantes. “Trump es una ruptura, es un hombre que viene a destruir y va a destruir a los Estados Unidos”.

El gobernador morelense agradeció a Trump que haya unido a todos los mexicanos en un sólo objetivo, defender los derechos humanos de cada individuo.

Enfatizó que es un momento nuevo para México, “no hablemos de lo que no hemos hecho o qué nos pasó, aquí estamos juntos, estamos todas las expresiones políticas del país”.

Dijo que es momento de entender la gran oportunidad de trabajar junto con los migrantes, “requerimos sumar, unir, no muros, sino puentes”.

Graco Ramírez expresó que los gobernantes se preparan para recibir a los migrantes, y además hablarán con sus homólogos republicanos y demócratas, para que se dimensione el daño que van a causar a su economía y a la de México si apoyan las políticas de Trump.

“El costo de empleos va a ser muy grande, vamos a plantearles con claridad que los gobernadores mexicanos tomamos la decisión de la defensa legal de los migrantes mexicanos es Estados Unidos”.

Enfatizó que los mexicanos radicados en el vecino país de norte han generado riqueza y pagan impuestos, “vamos a defenderlos con abogados, el sistema judicial migratorio no tiene capacidad, hay 250 mil mexicanos en juicios y no pueden ser deportados nada más así. Defender el derecho humano a donde vivir y trabajar es fundamental”.